雲林文化藝術獎第21屆登場 在地藝文界人士齊聚一堂
民視新聞／綜合報導
雲林縣政府主辦的文化盛宴，「雲林文化藝術獎」活動邁入第21屆，昨天（2）隆重登場，雲林縣藝文界人士齊聚一堂，場面十分熱鬧。
歷經專家學者評選，今年共選出99位得獎者，被譽為雲林藝文界最高榮譽的「貢獻獎」，共有7位獲獎，分別是新興閣掌中劇團長鍾任樑、霹靂布袋戲顧問黃逢時、北港樂團團長陳哲正、文學創作者曾美滿、白鶴獅陣保存者黃厚銘，以及傳統木作工藝匠師劉鴻林等。7位雲林藝壇翹楚長年耕耘藝文領域，從傳統戲曲、民俗技藝到現代文學與音樂創作，展現雲林深厚的文化底蘊與傳承。
第21屆雲林文化藝術獎頒獎 百位藝術家見證雲林文藝成長茁壯
第21屆雲林文化藝術獎今（2）日在雲林表演廳舉辦，除表揚92位各領域藝術人才外，此次更頒發7名貢獻獎。獲得此殊榮的霹靂布袋戲顧問黃逢時感動地說，貢獻這兩字很沉重，但需要以熱情、熱心來襯托才能持久，雖年紀大，但會持續在藝術領域耕耘。雲林縣文觀處長陳璧君表示，今年表揚新詩類、散文類、西洋音樂類、舞蹈類、自由時報 ・ 1 天前
