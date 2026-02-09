雲林文化館推出一百二十場次新春限定活動，初一到初五集章送福袋，內容豐富千萬別錯過！(記者劉春生攝)

▲雲林文化館推出一百二十場次新春限定活動，初一到初五集章送福袋，內容豐富千萬別錯過！(記者劉春生攝)

雲林縣政府為提供民眾走春好去處，二月十四日至二月二十二日新春假期，文化場館聯合推出超過一百二十場次的新春限定活動，歡迎闔家大小一起來春遊文化館，神「馬」都好玩！

縣府文觀處指出，配合年節氣氛，雲林十多個文化場館串連推出新春限定動靜態活動，期望大家新年連假能過得好玩又充實。喜愛手作的朋友，千萬別錯過最應景的DIY體驗活動，黃金蝙蝠館推出蝙蝠剪紙、鑰匙圈DIY，二手玩具屋有年獸面具DIY，雲林記憶Cool有彩繪燈籠，海口故事屋也有馬年剪紙與摺紙DIY；想要擁有獨一無二的專屬春聯，那麼一定要參加北港工藝坊的春聯版畫體驗，還有雲林布袋戲館的「我的春聯我來寫」活動。

為了讓大家過新年、長知識，文化館還規劃多檔年節主題特展，包含二崙故事屋的詔安客家食光展與「謝平安．詔安慶典」展，北港工藝坊舉辦的「莊素月老師十字繡特展」，雲林記憶Cool的「駿馬展鴻圖-丙午新春臺灣古地圖特展」，西螺生態博物館則推出「醬韻-西螺醬油．百年風華研究展」，二手玩具屋特別舉辦新春文化 Q&A，好玩又能學知識。

文化館還準備了小朋友最喜愛的新春限定活動，包含土庫第一市場的「新春童玩嘉年華」，詔安客家文化館的「馬年開運嘉年華」，還有他里霧文化園區的「二零二六快馬勇闖他里霧」闖關活動，保證讓小朋友嗨翻天。此外，新春期間到雲林故事館聽故事，到布袋戲館看表演，也都是很棒的選擇。

縣府文觀處表示，從初一到初五，規劃了新春最好康的集章送福袋活動，雲林縣串聯十二處文化場館，到雲林二手玩具屋、雲林官邸兒童館、他里霧文化園區、雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool、西螺生態博物館、二崙故事屋、詔安客家文化館、黃金蝙蝠生態館、北港工藝坊以及台西海口故事屋，走訪其中六個文化館參加指定活動並集滿六個章戳後，就可現場兌換文創福袋，限量兩百組，送完為止！今年的文創福袋以「我的文化館」為主軸，邀請大家一起來收集雲林文化館特色文創小物，福袋裡包含有各館形象文創以及文觀處二零二五年最受歡迎的活動周邊文創紀念品共六款，還有機會獲得精美的文化館模型，相當具收藏價值喔！詳細活動資訊請至雲林縣政府文化觀光處官網查詢（https://content.yunlin.gov.tw/）。雲林縣政府竭誠歡迎民眾到各文化館舍走春，遊雲林、過好年！