雲林文化館新春120場活動齊發！ 初一到初五集章送福袋 春遊文化熱鬧登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府為豐富新春假期走春選擇，結合縣內文化資源推出超過120場次新春限定活動，自農曆春節期間於12處文化場館同步登場，涵蓋展覽、手作、表演與親子體驗，並加碼初一至初五集章送福袋，邀請民眾闔家走入文化館舍，感受雲林濃厚人文風景。

縣府文化觀光處表示，本次新春活動橫跨動靜態體驗，依不同年齡層規劃多元內容，讓文化走春不再只是參觀，而是能親身參與、深度體驗。喜愛手作的民眾，可前往黃金蝙蝠生態館體驗剪紙與鑰匙圈DIY，二手玩具屋推出年獸面具創作，雲林記憶Cool安排彩繪燈籠，海口故事屋也規劃馬年剪紙與摺紙活動，處處充滿年節巧思。

除體驗活動外，多處文化場館同步推出新春主題特展，讓民眾在走春之餘也能長知識。包括二崙故事屋的詔安客家食光與慶典展、北港工藝坊的十字繡藝術特展、雲林記憶Cool展出臺灣古地圖新春專題，以及西螺生態博物館推出百年醬油文化研究展，呈現雲林多元且深厚的文化底蘊。

文化觀光處也特別為親子族群設計多項新春限定活動，包含土庫第一市場的新春童玩嘉年華、詔安客家文化館的馬年開運嘉年華，以及他里霧文化園區規劃的闖關體驗，結合遊戲與文化學習，讓孩子在歡樂氛圍中探索在地文化，留下難忘的新年回憶。

為提升走春趣味與參與感，縣府於農曆初一至初五推出集章送福袋活動，串聯12處文化場館，民眾只要走訪其中6處並完成指定活動、集滿章戳，即可兌換限量文創福袋。福袋以「我的文化館」為主軸，集結各館特色文創小物與熱門活動紀念品，數量有限，吸引民眾規劃文化走春路線。

文化觀光處指出，透過文化場館串聯新春活動，不僅為年節假期注入文化深度，也活絡地方文化場域，展現雲林文化能量。縣府誠摯邀請民眾把握新春假期，走進文化館、慢遊雲林，在文化與年味交織中迎接嶄新的一年。