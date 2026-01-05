雲林文觀處換將！空服員出身、政壇世家背景 謝明璇成焦點

雲林縣政府新文觀處長謝明璇5日現身縣府，曾擔任空姐的她外表甜美引發一陣騷動，將於本月16日正式上任。（張朝欣攝）

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君於民國115年1月1日陞任副縣長一職，所遺職缺將由與雲林具有深厚生活連結、長期關注地方公共事務的謝明璇接任，將於本月16日正式上任。5日她現身縣府，外表甜美引發一陣騷動，她表示將全力推動雲林文化觀光，讓雲林在台灣、國際上更廣為人知。

謝明璇畢業於世新大學口語傳播學系，擁有公關領域、活動規畫、統籌執行及跨部門協調的實務經驗；曾任職於航空公司擔任空服員，培養高度紀律、良好臨場反應與應變能力，以及了解團隊合作的重要性，對於高壓環境下的溝通與協調具備扎實基礎。

廣告 廣告

過去2年多謝明璇於「中華民國義雲會」擔任執行祕書，實際參與會務運作規畫，經常與企業主直接進行溝通討論，讓她對地方產業脈動與民間需求有更深入的了解。

謝明璇父親謝政諭為東吳大學政治學系退休教授，曾擔任人文社會學院院長；其祖父謝芳慶為雲林縣大埤鄉西勢潭謝氏望族，曾連任2屆大埤鄉鄉長、農會理事長、大埤代表會主席等，並擔任雲林縣第4屆議會副議長。丈夫的祖父歐明憲曾擔任第10、11屆雲林縣議會議長。

雲林縣長張麗善指出，感謝陳璧君副縣長過去對文化觀光處的努力與付出，期盼未來新任謝處長能在既有良好的基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

【看原文連結】