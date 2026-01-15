雲林斗六早餐推薦 從設計師變飯糰職人 他用手工早餐重寫人生

這家斗六在地早餐店，用香氣撲鼻的傳統早點寫下每天的清晨日常（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

「我不想坐辦公室」設計師返鄉開出雲林斗六早餐店新味道

每天早上總是在早餐店前猶豫選擇？有人用一顆飯糰證明，傳統手藝依然能抓住現代人的胃。在雲林斗六，有一間外表低調、卻始終維持穩定品質的早餐店九鼎餐坊。對許多在地學生、通勤族與家庭而言，這裡或許不是話題名店，卻是每天清晨會自然出現在生活裡的存在。



如果你也聽過那句「不想上班，想開早餐店」，那麼這位創辦人的故事或許會讓你會心一笑。他原本在台北汐止經營自己的平面廣告公司，是一名對細節與完成度要求極高的設計師，卻在返鄉後意外踏入斗六中式早餐的世界，如今已成為在地小有名氣的代表人物。「當初只是想學煮豆漿當備案，沒想到最後人生被炒麵、飯糰改寫了。」他笑說。這間樸實的雲林傳統早餐店，對創辦人來說並不是一個退而求其次的選擇，而是一次重新打造專業的開始。

廣告 廣告

《九鼎餐坊》，不少學生與通勤族會順道外帶的在地早餐店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

返鄉落腳車站旁 《九鼎餐坊》成為斗六美食代表



當家中長輩需要照顧時，他毅然決定返鄉，在斗六美食林立的車站附近，租下一間不起眼的小店。那時候一切從零開始，水煎包煎過頭、飯糰包不緊，備料常常忙到深夜，因為從未接觸過，創辦人開始系統性的學習中式早餐與中式料理，為了讓自己真正具備專業能力，他考取中餐乙級廚師證照，並持續進修相關課程。如今，他早已從當年的門外漢，成為不少在地人眼中不可取代的斗六傳統豆漿店代表，也讓這間早餐店成了許多人記憶中溫熱的早晨起點。

斗六古早味小吃，早餐時間也能吃到熱騰騰刈包（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

一言九鼎的精神 堅持手工打造斗六手工飯糰

九鼎餐坊這個名字，源自「一言九鼎」的古語。老闆笑說：「做人要講信用，做早餐更要對得起良心。」這樣的信念，貫穿在每一顆斗六手工飯糰和每一碗豆漿裡。



從滷蛋、酸菜到洋蔥豬柳，所有配料皆由店內親手製作，不假他人、不走捷徑。也難怪不少老顧客說：「這裡的飯糰香得像家裡的味道。」在速食化風氣日益盛行的早餐市場中，九鼎餐坊靠著真材實料與誠意，成為不少人心中「來到雲林一定會想再吃一次」的早餐記憶。



值得一提的是，如今成為九鼎餐坊招牌品項之一的飯糰，並非創業初期就被設定好的主打商品。隨著市場需求調整，飯糰系列才逐步深化並建立完整體系。在這個過程中，家人實際走訪各地早餐店，研究不同做法與口味組合，經過反覆測試與修正，才逐漸發展出白米、紫米與十穀米等多樣選擇的飯糰系列。這樣的演變，也反映了九鼎餐坊一貫的經營態度，不是盲目跟風，而是用實作與專業把產品一步一步磨出來。

手工現做的香蔥大餅推薦，傳統味道吃得出來（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

第二代接棒，打造聰明又溫度滿滿的斗六早餐團購美食



如今，第二代接手經營，將傳統精神與現代化管理結合得恰到好處。透過導入線上點餐系統與營運數據分析，這間原本傳統的小店，逐漸成為不少公司、學校會固定訂購的早餐選擇，效率與品質也因此更受肯定。



老闆笑說：「我們還是那間的傳統豆漿店啦，只是現在變得比較聰明。」不少在地學生也表示，九鼎餐坊是他們認為最實在、最划算的斗六學生美食；而對時間寶貴的上班族來說，這裡無疑是雲林早餐外帶中的首選之一。傳統沒有消失，它只是換了一種更貼近生活節奏的方式繼續飄香，成為斗六在地居民熟悉的清晨風景。



《九鼎餐坊》創辦背景與品牌定位：關於轉行開早餐店的實務問題整理



Q1：《九鼎餐坊》的創辦人為何從設計領域轉行經營早餐店？

A：創辦人原在台北從事平面設計，因家中長輩健康因素選擇返鄉，並透過學習製作豆漿與中式早餐手藝，逐步展開創業之路。2001 年起設立這間斗六必吃早餐店，並以在地需求為導向持續發展。



Q2：「九鼎餐坊」店名的由來為何？

A：店名取自成語「一言九鼎」，象徵誠信與責任感。創辦人認為經營早餐店應如做人，重視品質與承諾，堅持不偷工減料，貫徹至今。



Q3：創業初期面臨哪些經營困難？

A：從備料流程、品項製作到顧客應對皆從零學起。初期經常出現包裝不穩、水煎包煎焦等狀況。透過不斷試錯與聆聽顧客意見，逐步優化菜單與作業流程。



Q4：目前的營運模式是否為家族經營？

A：是。現已由第二代加入，負責營運優化、財務數據管理與數位點餐系統導入。目標是將斗六傳統中式早餐文化延續並現代化，維持手工精神的同時提升營運效率。



《九鼎餐坊》

地址：雲林縣斗六市西平路153號

電話：05-534-2447

官方網站：https://rink.cc/zkv9q

Google 地圖：https://rink.cc/ajt4q

（最新資訊請以商家公告為準）