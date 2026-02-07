雲林斗南年貨大街好康連連 人潮湧進熱鬧滾滾買氣旺 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】邁入第8年的雲林縣斗南年貨大街，今明（7、8）日兩天在斗南田徑場前廣場盛況登場，由於「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」的活動好康連連，一早就熱鬧滾滾，吸引人潮湧進買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂迎接熱鬧喜氣的新年。

雲林縣斗南年貨大街，今（7、8）日兩天將在斗南田徑場前廣場盛況登場，由於「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」的活動好康連連，一早就吸引人潮湧進。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣斗南年貨大街已連續舉辦8年，首次舉辦是由縣議員蔡東富夫婦和鎮長沈暉勛夫婦策劃在斗南順安宮媽祖廟前大街舉辦，並結合在地農特產企業進行促銷活動而一炮打響斗南年貨大街人氣，以致往後的年貨大街活動湧進上萬人潮，始將活動場地改在斗南田徑場前廣場舉辦。

人氣最旺的就屬書法大師揮毫寫春聯免費贈送攤位，不少民眾排隊等待。（圖／記者簡勇鵬攝）

今年年貨大街由50攤擴大為130個攤位，同時規畫好康連連的多項活動，全新推出「888元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多；禮盒內包含限量行李箱、客製化紅包袋、露營杯、馬匹互動體驗券、年貨折價券、擲筊券與摸彩資格；民眾只要購買禮盒，即可同時參與摸彩與擲筊活動，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家；也首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動，且享有在現場露營區及野餐區休憩的資格；只要5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，留下專屬於家人與親友的幸福紀念照；現場也設置優惠商品區，民眾可持折價券至指定攤位消費，享有全品項9折優惠，期盼透過年貨大街平台，協助在地商家提升曝光度，帶動整體買氣。

「擲茭拿獎金」的活動項目人氣最旺，其最高獎金10萬元的紅包，吸引民眾大排長龍。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，這次的整個年貨大街內容非常豐富，在這裡可以採購優惠的需求產品，讓所有的消費者都能夠感受到，無論是食材或是農產品，都是最安全健康的，尤其是在地的農民漁民都非常認真地栽種和養殖，所以今天在這裡要買的所有農產品或加工製品都非常好，也希望大家在今明兩天一起來年貨大街共襄盛舉，有好多好康相送。

縣議員蔡東富邀請民眾前往斗南順安宮和馬光厝順安宮現場的歡喜過新年市集活動，現場有好多豐盛的禮物發送。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣議員蔡東富表示，今天的年貨大街在縣政府的支持下，人氣越來越旺盛，尤其自去年開始，春節的大年初一到初三，在斗南順安宮和馬光厝順安宮現場的歡喜過新年市集活動，現場有好多豐盛的禮物發送，歡迎大家攜家帶眷一起來歡喜過新年。