雲林斗南年貨大街將登場 好康連連擲筊獎金拿10萬 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】邁入第8年的雲林縣斗南年貨大街，本（2）月7、8日兩天，將在斗南田徑場前廣場盛況舉辦，今年活動好康連連，規劃有「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」，讓民眾挑戰擲筊而有機會將最高獎金十萬元現金帶回家；另外5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，歡迎全台民眾前來買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂過馬年。

雲林縣斗南年貨大街，本（2）月7、8日兩天，將在斗南田徑場前廣場盛況舉辦，歡迎全台民眾前來買年貨、博大獎、食美味、享體驗，歡樂過馬年。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣斗南年貨大街已連續舉辦8年，首次舉辦是由縣議員蔡東富夫婦和鎮長沈暉勛夫婦策劃在斗南順安宮媽祖廟前大街舉辦，並結合在地農特產企業進行促銷活動而一炮打響斗南年貨大街人氣，以致往後的年貨大街活動湧進上萬人潮，始將活動場地改在斗南田徑場前廣場舉辦。

廣告 廣告

首次的斗南年貨大街是由縣議員蔡東富夫婦和鎮長沈暉勛夫婦等策劃在斗南順安宮媽祖廟前大街舉辦且一炮打響人氣而持續舉辦8年。（圖／記者簡勇鵬攝）

今年年貨大街擴大為130個攤位，同時規畫好康連連的多項活動，全新推出「888元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多；禮盒內包含限量行李箱、客製化紅包袋、露營杯、馬匹互動體驗券、年貨折價券、擲筊券與摸彩資格；民眾只要購買禮盒，即可同時參與摸彩與擲筊活動，將年節實用好物與滿滿好運一次帶回家；也首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動，且享有在現場露營區及野餐區休憩的資格；只要5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影，留下專屬於家人與親友的幸福紀念照；欲報名者可至「115年度雲林縣年貨大街展售活動」粉專連結表單報名；不過名額限量至額滿為止。

今年年貨大街擴大為130個攤位，同時規畫好康連連的多項活動，全新推出「888元馬上發超值限量禮盒」，民眾買越多省越多。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，2月7、8日兩天在斗南田徑場登場的年貨大街展售活動已邁入第8年，從50攤到今年的130攤，規模越來越大，匯集雲林在地特色商品、伴手禮、美食與年節用品，讓民眾一次購足所需。現場也設置優惠商品區，民眾可持折價券至指定攤位消費，享有全品項9折優惠，期盼透過年貨大街平台，協助在地商家提升曝光度，帶動整體買氣。

張麗善表示，為了讓民眾逛得開心、玩得盡興，今年活動也規劃多項互動好康，包括「見面送好禮」、「集點抽好禮」及最受期待的「擲筊拿獎金」；其中「擲筊拿獎金」將開放民眾挑戰擲筊活動，有機會把最高十萬元現金獎金帶回家，也全新推出888元馬上發超值限量禮盒，為年節增添更多趣味與驚喜。

首度推出雲林縣民專屬的「雲林一百分，馬上幸福來」免費與駿馬合影活動；只要5人組隊報名，即可免費與駿馬同框合影。（圖／記者簡勇鵬攝）

建設處長廖政彥指出，活動首日縣長將親臨現場發放開運紅包，為民眾送上新年祝福。同時，現場還安排書法大師揮毫春聯免費贈送，以及限時搶購活動，讓大家以優惠價格購得優質商品；同時誠摯邀請全台民眾於2月7日、8日來到斗南，走進雲林年貨大街，辦年貨、吃美食、拚好運、照幸福，一起迎接熱鬧喜氣的新年。