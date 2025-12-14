雲林斗南恐怖對撞！ 小貨車車頭斷裂 釀2人OHCA、1昏迷命危

雲林斗南發生三車撞擊車禍，黑色小貨車車頭斷裂，車上2人沒有呼吸心跳。雲林縣消防局提供

雲林縣斗南鎮靠近國道1號涵洞附近的大同路口，今（14）日清晨發生一起重大連環車禍！一輛自小客車和小貨車在行經路口時，疑似未減速下猛烈對撞，另一輛自小客車又追撞兩車，導致其中小貨車的車頭與車身完全斷裂，車內1男1女被救出已無呼吸心跳，另外1車駕駛則陷入昏迷命危，追撞車1名駕駛輕傷，4人送醫救治中，車禍原因和身份待查。

雲林縣消防局於清晨6時06分獲報，指雲158乙公路從虎尾往斗南方向發生嚴重車禍，隨即派遣斗南、虎尾、高鐵、公園等分隊，出動各式消防車與救護車前往搶救。消防隊員抵達現場時，發現一片狼藉，兩輛車的車頭幾乎全毀。

廣告 廣告

黑色小貨車受損最嚴重，車頭直接斷裂分離，消防人員緊急使用破壞器材，將受困在小貨車內、年約40歲的一男一女救出。然而，兩人被救出時已無呼吸心跳狀態，分別送往斗六台大醫院及雲基醫院進行搶救。

與小貨車猛烈對撞的白色自小客車男駕駛（約40歲）也因傷勢嚴重，救出時已陷入昏迷，被送往若瑟醫院救治。至於另一輛遭受波及的自小客車男駕駛（約45歲），則僅有臉部輕傷，送往斗六成大醫院。

警方初步研判，其中一輛自小客車和小貨車在行經路口時，疑似未減速下猛烈對撞，另一輛車自小客車疑似閃避不及追撞。4名傷者的身份仍待進一步確認，詳細的肇事原因，包括是否涉及未注意路口來車或其他因素，仍有待警方深入調查釐清。

消防員緊急搶救黑色小貨車上受困一對男女。雲林縣消防局提供



回到原文

更多鏡報報導

醉漢校園大追殺！ 只因「對到眼」持美工刀追殺高中生

羅志祥小巨蛋演唱會爆插曲 酒醉歌迷失控遭3警「拖回派出所」

新莊公寓惡火！保全父凌晨外出工作 再見16歲愛女成焦屍