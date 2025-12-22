雲林斗南東外環工程動土！總產值1.9億 計116年完工分流台1線

雲林縣政府為完善斗南鎮周邊交通路網，規畫「東外環道路新闢工程」，22日舉行動土典禮。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮內省道台1線、高速公路、快速道路及鐵路系統交會分布，隨著人口成長與車流量增加，交通瓶頸日益明顯，縣政府為加強鎮內東西向交通串聯、分流市區車流，規畫「東外環道路新闢工程」22日舉行動土典禮，預計民國116年3月完工，完整串連斗南東、西外環道路系統。

雲林縣長張麗善表示，斗南鎮位處雲林的交通核心位置，長期承擔大量過境與通勤車流，市區道路服務量能已趨飽和。東外環道路新闢工程是斗南整體交通建設中的關鍵工程，透過外環道路系統建置，可有效分流市區車流、降低交通衝擊，不僅提升行車安全，並為未來城市發展預留成長空間。

「東外環道路新闢工程」屬都市計畫道路開闢，由斗南鎮公所提案，再由雲林縣政府向內政部國土管理署爭取納入「104-110年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」，並於109年1月獲中央核定，續以延續性案件方式，納入「111-116年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」持續推動辦理。

張麗善說，此工程總經費1億9500萬元，中央補助約1億5795萬元，縣政府補助2593萬元，公所自籌配合款1112萬元，感謝中央給予支持，由公所進行都市計畫變更及用地取得，地方鄉親對工程推動的支持與配合，讓計畫得以順利啟動，展現中央與地方攜手推動交通建設的成果。

東外環道路新闢工程自省道台1線西側建國3路既有路段銜接，由信義路起始，向東延伸至仁愛路，全長約1公里。完工後可有效串聯斗南鎮東西向道路系統，改善現有交通瓶頸，並強化對外聯絡機能，帶動周邊區域整體發展，預計116年3月完工。

