雲林斗南清晨事故貨車「身首異處」 3車2命危1昏迷1輕傷送醫
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮大同路2休旅車與1小貨車今天(14日)清晨6點多相撞，貨車幾乎遭撞爛「身首異處」，救護人員抵達現場後緊急將黑色貨車內1男1女救出，但均已失去生命跡象，另外白色休旅車司機昏迷、另名駕駛輕傷，都送醫救治，至於詳細肇事原因仍有待警方釐清。
雲林縣消防局6點06分獲報，指斗南鎮大同路609號前，有2輛自小客車及1輛小貨車發生對撞事故，消防局立即派遣斗南、虎尾、高鐵、公園，出動消防車、救護車前往搶救，現場由斗南消防分隊小隊長王裁白前往指揮搶救。
消防隊抵達有白色休旅車及黑色小貨車兩車的車頭幾乎全毀，尤其貨車的車頭斷裂最嚴重，且車內有兩人受困，消防人員立即出動工具破壞車體，趕緊將受困車內的1男1女救出，但救出時兩人已無呼吸心跳，另外小貨車對撞的白色休旅車男駕駛則昏迷，另一輛遭受波及的紅色車輛男駕駛則臉部輕傷，分別送虎尾若瑟醫院、台大雲林分院、雲林基督教醫院、斗六成大醫院救治；警方表示，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
