雲林斗南清晨三車相撞車禍 兩人命危、兩人輕重傷
雲林縣斗南鎮大同路今天（14日）清晨發生三車相撞車禍，其中小貨車車頭遭撞爛，車內一男一女救出時均已失去生命跡象，另兩輛車的駕駛也分受輕重傷送醫，肇事原因仍待警方釐清。
雲林縣消防局告訴中央社記者，上午6時6分獲報斗南鎮大同路609號前，有兩輛自小客車及一輛小貨車發生對撞事故，消防局立即派遣斗南、虎尾、高鐵、公園等分隊，出動消防車、救護車前往搶救。
消防局說，抵達現場發現小貨車車頭撞爛，車內一男一女（均約40歲）受困，出動工具破壞車體救出時都已OHCA（到院前心肺功能停止）；另外白色休旅車駕駛昏迷，紅色轎車駕駛則輕傷。
警方表示，四人在醫院救治中，肇事原因有待調查釐清。
