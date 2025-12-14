雲林斗南清晨三車相撞車禍 兩人命危、兩人輕重傷

中部中心／綜合報導經濟部產業技術司，在彰化福興穀倉，舉辦一場為期兩天的成果展，現場一共展出34項智慧農工科技成果，展品皆是以AI、永續發展為主軸發想設計，大大的展現了，台灣農業智慧化的實力！展區內部，人山人海，一格又一格的空間內，分別都是經濟部產業技術司，努力許久的成果。經濟部產業技術司司長郭肇中：「大家使用ChatGPT，做作業都不用太多力氣，一兩秒就可以做出一個作業，但是怎麼進一步協助民眾，協助農民呢，就必須要朝Agent方向，就是說AI必須要長出手，電腦長出手長出鼻子，聞到感知到，譬如說，牛的聲音是不是，在泌乳前分娩前，牠的聲音是不是聽起來快要接近了，由機器來幫你判斷。」科技結合農業 經濟部助農民提高效率.降低成本（圖／民視新聞）經濟部在彰化福興穀倉，舉辦為期2日的成果展，聚焦在"AI機器人"、"AI精準感知"及"永續循環"三大主題，現場一共展出，34項智慧農工科技成果，分為五大區，智慧畜牧科技區、智慧農業機器人區、循環經濟區、健康科技發展區及智慧養殖科技區，立委（國）謝衣鳯：「過去彰化的農業，以及智慧農業的發展，都是比較初步的，但是我們現在已經看到，用智慧感測還有邊緣運算等運用，可以協助農業，到達省工省力的一個部分。」農業升級！ 經濟部展出34項智慧農工科技成果（圖／民視新聞）產業技術司，將科技，結合農業，協助農民，提高效率，降低成本，也加速了農業智慧化。原文出處：智慧化！經濟部產業技術司 展出34項智慧農工科技成果 更多民視新聞報導台灣經濟發展佳！上市櫃公司市值全球第8 賴清德籲「幫員工加薪」青年圓夢成果呼應政府願景 賴清德讚「看到國家未來太空發展希望」HIV照護模式轉型 專家強調醫病共享決策重要性

民視影音 ・ 18 小時前