雲林斗南重大車禍 3車相撞「貨車頭身分離」兩人OHCA 現場畫面曝光
雲林縣斗南鎮今日（12/14）清晨發生嚴重車禍，2輛自小客車和1輛自小貨車在路口相撞，其中一輛自小客車和小貨車彼此在幾乎未減速的情況下猛烈對撞，強烈撞擊力道讓小貨車車頭當場斷裂，車內1男1女救出時已OHCA，自小客車男駕駛則昏迷，另一輛小客車則1人輕傷，4人均送醫救治，詳細肇事原因仍待釐清。
消防局表示，今日清晨6時6分獲報斗南鎮雲158乙公路從虎尾往斗南方向的大同路609號前，有2輛自小客車和1輛小貨車，共計3輛車發生相撞事故，造成4人受困，馬上派遣斗南、虎尾、高鐵、公園等4分隊、合計14位消防員，以及4輛救護車、3輛各式消防車趕往現場。
警消抵達現場後，發現情況相當嚴重，不但3輛車撞成一團，強大撞擊力道還導致小貨車車頭和車身分離，車內還有2人受困，救出時已無呼吸心跳，和小貨車對撞的自小客車男駕駛則呈現昏迷，另輛被波及的自小客車駕駛則輕傷，4人救出後分別送醫救治，詳細身分和肇事原因正由警方調查中。
更多太報報導
美名校布朗大學爆校園槍擊 已知2死8傷、槍手在逃
中台禪寺師兄性侵師弟 飲料摻FM2迷昏！8天狂犯8次
不知道「67」就落伍了！最新網路迷因梗如何搞瘋美國家長
其他人也在看
影/雲林重大交通噩耗！2人慘死「1人命危搶救中」
現場相當慘烈！今天（14日）清晨在雲林縣斗南鎮發生重大交通噩耗，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，駕駛跟女乘客當場慘死，另有一輛車的駕駛命危搶救中，事發瞬間的監視器畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
酒測值0.99！ 爛醉上路撞民宅圍牆 車噴飛翻覆
彰化縣 / 綜合報導 彰化芬園凌晨發生一起嚴重車禍，黑色轎車衝撞上民宅圍牆後，整輛車失控翻了出去，四輪朝天倒在路中間，而駕駛被壓在車底下無法動彈，被救出時頭部撕裂傷，意識清楚送醫。離譜的是，警方對這名駕駛實施酒測，酒測值竟高達0.99，幾乎是喝到爛醉上路，凌晨肇事時撞上民宅，發出巨大聲響，嚇壞在家休息睡覺的屋內民眾。 監視器拍下，一輛黑色轎車開過來，擦撞民宅圍牆後，整輛車噴飛到對向車道，翻了過去，換個角度再看一次，當時黑色轎車逆向開在車道上，撞上民宅圍牆，還擦出濃濃白煙，接著撞上民宅梁柱翻車肇事，救護車到場時，轎車整輛車四輪朝天倒在路中，駕駛被壓在車下。幸好救出時，駕駛雖然額頭有撕裂傷，但人還有意識，這是發生在彰化芬園這處民宅，回到現場，民宅外的水管被撞斷，水溝中卡著一顆車輪，還有汽車保險桿也噴飛散落在路中，可見撞擊力道多大。彰化警分局交通分隊小隊長邱澧鮮說：「酒測值高達0.99，導致駕駛手腳多處擦挫傷，送醫治療，尚有意識。」警方調查，肇事的是38歲梁姓男子，酒測值高達0.99，自撞上民宅肇事，而劉姓駕駛的朋友透漏，劉姓駕駛是要開車去草屯，沒想到路上撞民宅圍牆翻車，當時是深夜，被撞到民宅，裡面的人都正在睡覺，被這麼一撞全都受到極大驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導台9線連續2起死亡車禍！今（12）日上午9時花蓮縣台9線206k壽豐路段，有一輛轎車不明原因自撞路樹，並導致車內69歲張姓男駕駛受困且失去呼吸心跳，經送醫搶救後不治。沒想到，上午10時許台9線北上179.6公里處也發生一起死亡車禍，一名53歲林姓曳引車男駕駛臨時停在北上機車道後下車排泄；不料，一名80歲劉姓老婦騎機車不慎撞上曳引車，當場失去生命跡象，經送醫後宣告不治。警方將進一步釐清2起車禍的原因跟肇責。據了解，張男在今日上午9時51分開車行經台9線南向206k壽豐路段時，不明原因偏向右移，整台車直直撞上一旁的路樹，導致車體變形，而他也因此受困車內。待警消獲報到場後，發現張已經失去呼吸心跳，並在協助脫困後，立即將他送往醫院急救，但最終仍宣告不治。沒想到，台9線上午10時許竟又發生另一起嚴重車禍。當時一名林姓曳引車駕駛行經台9線時，突然肚子痛，因此將車輛停在北上179.6公里處的機車道上，下車到路邊草叢排泄；怎料後方一名劉婦騎著紅色機車，沿著機車道行經該處時，疑似沒有注意到前方臨停的曳引車，筆直撞了上去，導致她當場頭破血流、倒地不起。在一旁排泄的林男聽見碰撞聲，急忙回到車邊，卻發現劉已經一動也不動，因此急忙報警求助。警消獲報到場時，發現劉婦已經失去呼吸心跳，並在送往慈濟醫院搶救後，宣告不治。劉婦當場頭破血流、倒地不起。（圖／民視新聞）林男表示，當時他正開著沒有載貨的空曳引車前往基隆，開到半路時，肚子竟突然絞痛，因此他也急忙將車臨停路上，並到草叢排泄，「回來的時候就看到她撞上了。」根據警方調查，林男持有合格駕照，且沒有酒駕；但劉婦卻「沒有」合格駕照，至於是否酒駕，還有待檢驗人員抽血相驗。警方表示，2起嚴重車禍的詳細肇責及車禍原因，還有待進一步調查釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡 更多民視新聞報導台積電注意了！美商務部長親自喊話：應投資2000億美元要撤案嗎？助理費除罪化修法掀戰火 陳玉珍遭陳培瑜、鍾佳濱夾擊遭嗆「一輩子也就這樣」客運司機毆打學生 今當庭認罪民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 83
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 8
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 38
WBC／12強冠軍陳柏清收到通知但不打 親曝原因「掙扎很久」
12強冠軍班底投手陳柏清，14日參加台鋼雄鷹公益棒球訓練營，透露有收到台灣隊經典賽徵詢通知，不過他選擇「婉拒不打」，陳柏清坦言掙扎很久，不過因為今年被球打到臉，休賽季才去開刀，再加上做雷射，他評估自己的調整進度會偏慢，所以只能遺憾拒絕。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 118
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 6
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 20 小時前 ・ 20
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 12
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 425
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 610
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65