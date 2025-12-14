雲林斗南重大車禍 3車相撞「貨車頭身分離」兩人OHCA 現場畫面曝光

雲林縣斗南鎮今日清晨發生一起嚴重車禍，強大撞擊力道導致貨車車頭和車身分離，車內2人救出時已無呼吸心跳。雲林縣消防局提供



雲林縣斗南鎮今日（12/14）清晨發生嚴重車禍，2輛自小客車和1輛自小貨車在路口相撞，其中一輛自小客車和小貨車彼此在幾乎未減速的情況下猛烈對撞，強烈撞擊力道讓小貨車車頭當場斷裂，車內1男1女救出時已OHCA，自小客車男駕駛則昏迷，另一輛小客車則1人輕傷，4人均送醫救治，詳細肇事原因仍待釐清。

消防局表示，今日清晨6時6分獲報斗南鎮雲158乙公路從虎尾往斗南方向的大同路609號前，有2輛自小客車和1輛小貨車，共計3輛車發生相撞事故，造成4人受困，馬上派遣斗南、虎尾、高鐵、公園等4分隊、合計14位消防員，以及4輛救護車、3輛各式消防車趕往現場。

警消抵達現場後，發現情況相當嚴重，不但3輛車撞成一團，強大撞擊力道還導致小貨車車頭和車身分離，車內還有2人受困，救出時已無呼吸心跳，和小貨車對撞的自小客車男駕駛則呈現昏迷，另輛被波及的自小客車駕駛則輕傷，4人救出後分別送醫救治，詳細身分和肇事原因正由警方調查中。

消防人員到場後發現，現場相當慘烈，強大撞擊力道導致貨車車頭和車斗分離。雲林縣消防局提供

