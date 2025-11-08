雲林斗南鎮農會推有機友善農業 活動融合市集音樂
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座等，今天吸引2萬人參與。
斗南鎮農會今天在斗南之森食農教育園區舉辦2025幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，農糧署長姚士源、斗南鎮農會總幹事張燕容等人出席。
根據農糧署統計，全國有機耕種面積2萬8000多公頃，中部占6000多公頃，而雲林縣約1400公頃。
姚士源說，每年11月11日的全國有機農業日象徵土地與生態的連結，幸福島嶼活動正是這份精神的延伸，希望透過創新展演與體驗活動，讓更多人以實際行動支持有機農業，讓友善耕作成為全民的生活態度。雲林縣府日前核定斗南鎮農會18公頃有機促進區，中央、地方和農會一起努力推動有機耕作。
張燕容表示，農會持續推動友善環境與教育結合，將食農教育融入社區、學校與生活。今年活動邀請更多在地農友及品牌攜手參與，讓幸福島嶼成為農業新創的展示舞台，「消費者願意吃、農夫就願意種」，以生活的方式支持農業、實際行動守護土地。
斗南鎮農會指出，2025幸福島嶼規劃14大主題區，主題橫跨食農、文創與永續三大面向，各主題各具特色但又相互串聯，猶如有機田區中的穩定生態系統，體現萬物共生的理念。（編輯：謝雅竹）1141108
其他人也在看
斗南推有機友善農業 連4年辦幸福島嶼活動 (圖)
雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座（圖）等，8日吸引大批人潮共襄盛舉。中央社 ・ 10 小時前
板橋435藝文特區聯演幸福感實驗室
「板橋四三五藝文特區」一年一度聯演再次登場！今年以《幸福感實驗室Well-BeingLab》為主題，十一月十五日至十六日集結園區進駐表演藝術團隊─找我劇場、莫比斯圓環創作公社、新象創作劇團和二律悖反協作體，並特別邀請臺灣玩具博物館，一同帶來身體覺察、聲音創作、親子互動、演劇練習及手作體驗等多元工作坊，邀請民眾走入藝術現場，透過「參與」與「感受」探索藝術與健康的幸福方程式。「幸福感實驗室」以進駐團隊獨特的表演語彙，讓民眾透過藝術參與深化身心靈健康，開啟不同的知覺感受。率先登場的「找我劇場」《蓋婭的腳》，從赤腳行走與聲音書寫引導參與者回到當下；「莫比斯圓環創作公社」則以報紙偶與聲音地圖，帶領親子以創作連結想像與環境。並由「新象創作劇團」，透過馬戲與魔法學堂，讓家庭在遊戲中找回 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 16 小時前
新竹縣年度文學盛事 吳濁流文學獎頒獎典禮登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣年度文學盛事「2025年吳濁流文學獎頒獎典禮」，今(8)日在新埔鎮吳互傳媒 ・ 9 小時前
台中餅店女員工手指捲入機台 市府啟動稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市北區一家餅店今天有女員工在擺放餡料時，手指不慎遭機器夾住受傷，消防人員到場協助脫困，連同部分機械一同送醫。市府勞檢處稽查後，依職業安全衛生法開罰。中央社 ・ 10 小時前
im.B吸金83億 主嫌曾耀鋒、女友張淑芬「延押2月」原因曝
國內史上最大的P2P不動產借貸媒合平台詐欺案「im.B吸金案」，再度有最新司法進展。高等法院近日裁定，全案主嫌曾耀鋒（台灣金隆科技負責人）及其女友張淑芬，因涉及詐騙金額龐大、一二審均遭判處重刑，且有逃亡之虞，因此裁定自11月13日起，延長羈押兩人兩個月。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
太田光談旅日台灣投手優勢 (圖)
日職樂天金鷲隊主戰捕手太田光（圖）來台參與交流賽，8日受訪時談起台灣旅日投手，稱讚台灣投手身材魁梧、投球角度刁鑽，有很多日本投手沒有的優點。中央社 ・ 10 小時前
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌（2） (圖)
位於澎湖篤行十村內的「張雨生紀念館」8日重新開館，館內展示許多老照片，陳述已故歌手張雨生的生命故事。張雨生母親張福全（圖）也親自與家人到場參觀，在一幅5歲大的張雨生被爸爸騎車搭載出遊的照片前駐足。中央社 ・ 11 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 15 小時前
「2025幸福島嶼」在斗南 鮮採番麥、逛市集聽音樂連嗨2天
斗南鎮農會舉辦的「幸福島嶼」活動進入第四屆，今年以「We are…」為主題，今、明兩天在斗南之森食農教育園區舉辦，結合文創市集、音樂演出、沙龍講座及手作體驗，吸引逾萬人參與。農會總幹事張燕容說，盼串聯各地農友、青農與文創品牌，打造寓教於樂及永續傳承的年度盛典。自由時報 ・ 9 小時前
馬祖語國家語言生活節 讓民眾在生活中說馬祖語
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）第2屆馬祖語國家語言生活節，今明2天於南竿鄉舉辦，主辦單位表示，今年概念為「國家語言大繞境」，除讓不同語言有交流機會，更盼讓民眾在生活中自然開口說馬祖語。中央社 ・ 10 小時前
台東卑南釋迦園被偷怕了 果農擬組巡守隊自力抓賊
台東縣卑南鄉太平村一帶的釋迦果園，傳出10天被偷了10起，由於當地少人居住也乏人關心，重要路口未架設監視器，農民因低破案率乾脆也不報案，以往各出奇招防賊，但多未能建功，如今已打算籌組巡守隊，自己抓賊。太平村一帶釋迦園被偷竊程度誇張，有農民中午回家休息、果園被偷，晚上回家休息再被偷一次。樺加沙颱風後，自由時報 ・ 10 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。民視 ・ 9 小時前
男怒砸酒瓶攻擊翁頭部 疑似為了餵養鴿子問題起爭執
在宜蘭羅東夜市旁的公園，一場原本只是口角的爭執，竟演變成暴力事件，一名男子情緒失控，連續拿酒瓶攻擊一名年長者的頭部，造成對方頭部受傷流血。事件發生在7日下午1點多，當地民眾目睹全程後立即報警，警方趕抵現場後將涉案男子逮捕，並協助將受傷阿伯送醫治療。據附近民眾推測，衝突可能起因於公園餵鴿子問題所引發的環境爭議。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
足球》足協理事長王麟祥正式請辭 人事震盪持續發酵
我國足球協會理事長王麟祥以「健康考量」於今日正式請辭職務，由於距離足協明年9月改選只剩下不到1年，足協將依章程程序啟動後續交接與補任事宜。王麟祥在2023年3月接任足協理事長，此次請辭主要出於健康考量，年逾七旬的他表示：「其實在這兩年半的期間，身體狀況已多次示警。在外界看不見的行政流程協調中，我都盡自由時報 ・ 10 小時前
台日韓交流賽》陽柏翔返鄉秀腳程跑出內野安 樂天金鷲開功課要他多盜壘
桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲首戰以1：1戰和韓職KT巫師，唯一登場的台將代表陽柏翔，在6局上靠腳程跑出1支內野安打，這也是他進入職棒後首度在台灣敲安，但對於整體表現他不是太滿意，「很久沒在台灣比賽，太想表現所以身體有點僵硬，沒辦法打出好的球，希望今天有漂亮安打。」陽柏翔昨役前2打席先是擊出投手滾地球和游擊高飛球出局，第3打席在6局上無人出局，一、二壘有人時上場，面對擁有152公里火球的KT巫師牛棚左投全庸柱，敲出內野正面滾地球，不過仍全力衝刺跑上一壘，用快腿拚出內野安打，延續無人出局、滿壘的攻勢，可惜最後樂天金鷲「中計」，這個半局抱蛋而歸。8局上陽柏翔輪到關鍵時機的打擊機會，平手的情況下，1出局、二壘有人，可惜擊出三壘界外飛球出局，未能在家鄉成為致勝功臣，總計此役4打數1安打。唯一安打是靠著速度拚上壘，陽柏翔展現他的腳程優勢，不過謙虛地說，希望未來能朝打、跑、守三拍子邁進，雖然球團這邊希望他能多盜壘，但自己現在並非隊上最具破壞性的球員，「小深田大翔比較快，差在抓投手節奏，我腳程是蠻快的，但抓投手的節奏不太好。」20歲的陽柏翔高一就赴日留學，睽違多年再度在台灣出賽，他透露家人這幾天有麗台運動報 ・ 13 小時前
找股民開刀挨轟！謝金河曝2類人補錢洞 看宗教團體錢多到爆
健保補充保費改革引發熱議，原本打算從股利、利息、租金等收入開刀，掀起多數民眾反彈，行政院緊急喊停。財信傳媒董事長謝金河指出，政府施政應抓大放小，讓人民有感。他表示，台灣許多宗教團體錢滿為患，如果健保設立基金捐款帳號，稅收效益勢必遠大於新制補充保費。中時財經即時 ・ 12 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前