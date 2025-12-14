雲林斗南3車猛烈相撞！小貨車斷頭變形1男1女送醫搶救不治

雲林斗南發生死亡車禍，小貨車內1男1女送醫搶救宣告不治。 圖：雲林縣消防局提供

[Newtalk新聞] 雲林縣斗南鎮大同路今日凌晨發生死亡車禍，一輛休旅車高速衝撞對向小貨車與休旅車，撞擊力道相當大，導致小貨車頭與車身分離，車內1男1女被救出時已無生命跡象，因傷勢過重，稍早雙雙宣告不治死亡。

根據路口監視器畫面，小貨車與1輛休旅車一前一後行駛於雲158乙公路，接近大同路口時，對向高速行駛的休旅車疑似彎道失控，逕直撞向小貨車，隨後更波及後方休旅車，由於車速過快導致撞擊力道猛烈，小貨車近乎全毀、對撞的休旅車頭也嚴重變形。

警消獲報到場後，小貨車上1男1女被困車內，消防人員立即出動工具破壞車體，但救出時已無呼吸心跳，對撞休旅車駕駛也陷入昏迷，遭波及車輛駕駛則臉部輕傷，分別送虎尾若瑟醫院、台大雲林分院、雲林基督教醫院、斗六成大醫院救治，小貨車上1男1女經搶救宣告不治。

至於事故發生詳情，有待警方進一步調查釐清，另外4名傷者身份及肇事原因是否未注意路口來車或其他原因也由警方調查中。

