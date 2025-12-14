雲林斗南3車相撞車禍 車體變形釀2死2傷

早上6時許，天還沒有全亮，救護車緊急趕抵事故現場，路口一片混亂，3台車撞在一起，消防局和時間賽跑，搶救人命。

雲林消防局公園分隊小隊長陳柏宇指出，「我們到達現場以後，有發現2個人受困在一個小發財車裡面，已經呈現OHCA的狀態，另外一台白色小客車駕駛是呈現昏迷的，那紅色的一個駕駛是輕傷。」

監視器畫面拍下事故瞬間，雲林斗南大同路上，一輛白色轎車突然偏離車道，與對向小貨車碰撞，再波及後方紅色轎車，瞬間爆出大片火光和陣陣白煙，巨大的撞擊聲響驚動附近居民，都趕緊跑出屋外查看。

廣告 廣告

附近居民說道，「碰一聲，那聲的感覺，我就知道應該是車禍撞的。」、「紅綠燈已經紅燈了，看他開車很快，剛好霎那之間就撞到了。」

事故現場一片凌亂，車輛零件散落滿地，小貨車原本載運的麵條也在撞擊中破裂外灑。消防人員出動破壞器材，從車體嚴重扭曲變形的小貨車中，救出40歲男性駕駛和40歲女乘客，但兩人傷勢過重，送醫搶救後仍雙雙宣告不治。

斗南分局組長楊貴宇表示，「造成自小貨車及乘客死亡，自小客車駕駛是否有酒駕，已抽血送驗中，詳細肇事因素正由警方釐清。」

駕駛白車的林姓駕駛昏迷送醫，紅車駕駛則是臉部外傷，同樣送醫治療。一直到天亮，現場的清理工作仍持續進行，3輛事故車輛也依序拖吊移除，警方在現場擺放交通錐管制車流，也要持續追查、釐清事故原因。

更多公視新聞網報導

救護車撞擊小貨車 3人送醫無生命危險

北市校舍拆除怪手從4樓墜落 駕駛OHCA、副駕頭撕裂傷送醫

高雄透天厝深夜瓦斯爆炸 波及鄰戶1死6送醫

