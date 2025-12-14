中部中心/王俞斐、蔡松霖、林韋志 雲林報導

雲林斗南鎮14日清晨發生一起奪命車禍，一部小客車在路口高速猛撞小貨車後再波及轎車，小貨車被撞到面目全非，車頭解體變形，車上一男一女一度受困，救出搶救還是宣告不治，肇事小客車車主也傷重昏迷。

雲林斗南3車相撞! 小貨車"車頭解體"2死2傷

雲林斗南3車相撞! 小貨車"車頭解體"2死2傷(圖/民眾提供)

小貨車綠燈直行，對面白色休旅車，高速逆向衝過來，兩車在路口猛力對撞，小貨車當場彈飛，往後滑行好公尺，波及開在後頭的紅色轎車，白車瞬間冒出火花，伴隨大量煙塵。小貨車被撞到幾乎面目全非，車頭解體變形，只剩一團廢鐵，車上物品散落一地，車內一男一女一度受困，被救出時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救不治，白色小客車，車頭也幾乎全毀，駕駛昏迷送醫。

廣告 廣告

雲林斗南3車相撞! 小貨車"車頭解體"2死2傷

奪命車禍發生在雲林斗南大同路上 小貨車幾乎面目全非車上2人送醫搶救不治(圖/民視新聞)









奪命車禍，發生在14日清晨六點多，雲林斗南大同路上，附近民眾透露，事故路段，道路並不筆直，若是車速過快，很容易發生車禍。

雲林斗南3車相撞! 小貨車"車頭解體"2死2傷

據了解兩名死者是朋友關係 肇事駕駛有無涉及酒駕警方已經抽血送驗(圖/民視新聞)





三車追撞事故，釀成兩死兩傷，據了解兩名死者，是朋友關係，從事零售麵條生意，至於肇事駕駛，有無涉及酒駕，警方已經抽血送驗。





原文出處：雲林斗南3車相撞! 小貨車"車頭解體"2死2傷

更多民視新聞報導

最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......

同歸於盡? 運將不滿車牌遭回收 "點火燒車"直衝車行

雲林斗六路口車禍頻傳 撞擊瞬間全PO網警世用路人

