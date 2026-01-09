雲林斥資2,500萬升級虎尾建國眷村 打造歷史文化觀光園區

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府斥資2,500萬元完成虎尾建國眷村整體景觀與導覽系統升級，增設無障礙步道、停車場與解說設施，串聯周邊景點。園區今(9)日揭幕，縣長張麗善指出，此舉兼顧歷史保存與觀光體驗，讓遊客感受眷村文化底蘊與悠閒步行樂趣。

雲林2,500萬升級虎尾建國 眷村，步道停車與導覽同步 完善。(記者廖承恩拍攝)

虎尾建國眷村文化園區今(9)日上午正式揭幕，縣長張麗善、副縣長陳璧君及地方民意代表共同出席。此次「整體景觀改善暨解說導覽系統工程」由縣府自籌2,500萬元完成，重點在整合園區動線、提升景觀與服務量能，並結合文化資產保存與觀光發展。

文化觀光處代理處長陳世訓表示，工程內容包括園區出入口整備、人行與無障礙步道系統建置、停車空間優化以及串聯周邊景點的步行動線。入口處採「減量設計」，清疏崗哨與牌樓周邊空間，設置實體分隔動線，提升安全與友善度，並透過地面標示與意象設計強化園區識別。

副縣長陳壁君說，虎尾建國眷村雙都心文化廊道核心，屢獲國內外建築景觀獎。(記者廖承恩翻攝)

園區無障礙步道長度超過600公尺，串聯停車場、廣場與活動中心，連接虎尾632高地公園，整合周邊遊憩資源，拓展遊客步行體驗範圍。導覽系統同步優化，設置方向指引與解說設施，結合建國眷村視覺識別系統(CIS)，協助遊客掌握園區動線與文化節點。

交通服務能力也大幅提升，新增5處停車場，提供小客車52格、大客車10格、機車188格，並設置無障礙及婦幼優先停車位。張麗善指出，此次升級不僅提升園區公共服務機能，更將步道延伸至632高地，打造完整的文化觀光步行體驗，展現虎尾建國眷村的新風貌。

園區600公尺無障礙步道串聯停車廣場，連接632高地拓展遊客體驗。(記者廖承恩翻攝)

展望未來，縣府正爭取文化部「115-119年再造歷史現場2.0」計畫，預計投入約3.4億元修繕8棟建物、4棟房舍，並透過科技串聯虎尾建國眷村與糖業文化路徑，推動建國眷村博物館與二村修復再利用。此舉將進一步深化歷史保存、文化能量與觀光體驗的結合。

副縣長陳璧君指出，虎尾建國眷村為「雙都心文化觀光廊道」重要節點，歷年獲建築園冶獎、臺灣景觀大獎、國家卓越建設獎及亞太永續行動獎肯定，114年度入園人次近20萬。透過本次工程，遊客可漫步園區感受眷村歷史脈動與生活記憶，體驗文化資產活化所帶來的觀光與公共使用成果。