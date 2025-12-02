雲林斬車行動！牛魔王、AMG、BMW 5系列 21輛高級豪車一字排開

雲林縣警察局為遏止改裝車集體飆車歪風，成立「斬車專案小組」，於1日清晨發動第一波大規模掃蕩行動，查扣21輛改裝車以及大量毒品。

雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，12月1日清晨發動第一波大規模掃蕩行動。專案行動動員刑警大隊、交通隊及各分局共80名警力，兵分21路前往全台多縣市同步執行搜索、拘提，查扣21輛改裝車以及大量毒品。

此次行動查扣的改裝車輛陣容相當豪華，包括改裝牛魔王2輛、賓士AMG 4輛、BMW 5系列1輛、阿法1輛、福斯Golf 2輛，其餘11輛則為國產房車，全都不是權利車。警方還在其中部分車輛內查獲愷他命26包，另扣得遮蔽號牌3面。查扣的21輛車幾乎都是廠牌名氣響噹噹的高級跑車、房車，目前全輛停在雲林縣警察局內，一字排開十分壯觀，可能是歷年來查扣車種最高檔的一次。

本案起於11月16日凌晨，一群未懸掛車牌的改裝車輛在雲林縣多處道路集體飆速，排氣噪音巨大，沿途擾民情形嚴重，亦造成其他用路人極大恐懼，危及用路人安全，並打擾民眾睡眠。當晚警察局共接獲民眾報案14件，許多民眾在臉書上撻伐抗議。惟涉案車輛遇警即四散逃逸，並利用社群軟體再次號召集結，嚴重挑戰公權力。

部分車輛內查獲愷他命26包。（圖／翻攝畫面）

為徹底打擊該飆車集團，雲林縣警察局立即報請檢察官指揮成立專案小組，連日蒐證掌握成員身分、活動模式以及改裝車輛位置。專案小組在蒐集充分事證後，向雲林地方法院聲請並獲核發搜索票及拘票，1日凌晨全面收網，成功查緝涉案人員並查扣車輛，連車帶人逮捕21名嫌犯，終結其跨縣市違法犯行。全案依《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局長黃富村表示，此次「斬車專案」是對挑戰公權力、危害用路安全的飆車族發出的嚴正警告，未來持續運用「追人、追車、追組織」的掃蕩策略，並結合大數據分析及科技偵查，針對任何可能形成危險車聚、集體違規的行為會持續以高強度、不間斷的掃蕩。

黃富村也警告：「只要你敢來雲林飆車，我們一定抓到你，來一個抓一個，來50個抓50個。」雲林縣警察局強調，將持續加強路檢與取締飆車、噪音車輛，捍衛民眾安寧與交通安全，對任何集體危害公共安全行為絕不寬貸，展現警方對集體飆車與衍生犯罪「零容忍」的強勢執法態度。

