雲林新住民展現藝文之美 異國文化美食共融交流

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林新住民藝文之美影片，今（7）日上午在縣府親民大廳發表，現場由五位新住民老師準備各國特色美食，供與會嘉賓品嚐異國美味佳餚，同時藉此活動，認識不同國家的文化風情與生活故事。

雲縣府推動新住民藝文推廣計畫，以影片形式帶領民眾探索五個國家的文化特色，內容涵蓋人文藝術、風土民情及飲食文化；藉著影像呈現，期望讓更多縣民深入了解並尊重新住民文化，促進族群間的互動交流與情感連結，展現雲林「多元共融、共創美好」的社會價值；因而特在（7）日上午在縣府親民大廳舉辦「新住民藝文之美在雲林」影片發表會，邀請縣府各局處長官、新住民朋友及縣民共同參與。

雲林新住民藝文之美影片共分為五大主題，分別由越南斗笠文化－楊佳芯老師、日本茶道文化－深井之里老師、泰國甜點文化－陳美英老師、印尼蠟染文化－陳莎莉老師、中國大陸瑤族文化－徐慧馨老師等五位新住民老師擔綱主講。

影片將在北港／佳聯有線電視第39台「地方采風台」播出，並於雲林縣政府Facebook粉絲專頁同步舉行抽獎活動，贈送各國老師精心準備的小禮物，邀請民眾踴躍觀賞、共同感受雲林的多元文化魅力。縣府也期望透過「新住民藝文之美在雲林」影片推廣活動，期望將多元文化精神融入日常生活中，讓每位新住民都能在雲林找到歸屬感，共同描繪出屬於這片土地的文化新篇章。

謝淑亞指出，雲林縣一直以來都是尊重多元、友善包容的新住民城市，縣府積極推動各項新住民關懷與文化傳承政策，讓新住民朋友在雲林不僅能安居，更能樂業；且在雲林的各類活動、市集及節慶場合中，經常可見新住民朋友主動參與並展現自身文化特色，為地方注入多彩的文化風貌。縣府也將持續透過教育與文化並進的方式，打造尊重差異、共創和諧的生活環境，讓「多元文化」成為雲林最動人的地方魅力。

新聞處長陳其育處長，雲林縣在推動新住民教育與文化交流上不遺餘力，去年透過實體課程讓縣民親身體驗各國文化，今年則改以影片方式進行宣傳，希望透過影音媒介的力量，突破時間與空間的限制，讓更多人有機會欣賞與學習不同文化的美好；這系列影片不僅呈現新住民朋友在地生活的多元樣貌，更展現他們將家鄉文化與雲林土地緊密融合的故事，充分體現「在地扎根、多元共榮」的精神。