雲林新住民影像研習班開課 AI攝影助力故事自信

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣斗六戶政事務所舉辦「115年新住民影像美學－相由『新』生研習班」，吸引新住民及家庭報名。課程結合AI工具與影像攝影技術，並穿插防詐宣導與醫療資源介紹，讓新住民朋友在學習數位技能的同時，也能增進自我表達與生活安全，打造更溫暖友善的生活環境。

雲林縣政府為新住民朋友規劃了一場結合科技與生活技能的創新課程，「115年新住民影像美學－相由『新』生研習班」於斗六戶政事務所三樓會議室開辦，時間自115年3月14日至21日，為期三天，吸引20名新住民及其家屬踴躍報名。課程旨在透過實作與互動，激發學員創作動能，讓每位新住民都能找到自我表達的舞台。

本次研習課程特別邀請北港在地旅人康慧賢、陳香妤及洪佑綺擔任講師。課程透過手機、平板與筆電等3C設備，以淺顯易懂、活潑實作的方式教授AI影像處理及影音拍攝技巧。學員不僅能掌握新科技，更可將個人生活故事轉化為影像作品，從而提升自我表達與創作信心，並增進家庭成員間的互動與連結。

為強化學員的生活安全意識，課程特別結合警政資源。雲林縣警察局斗六分局蘇敬棠警官前來指導防詐技巧，分享詐騙案例與警覺提醒，協助新住民朋友辨識潛在危險，提高人身及財產保護能力。透過這樣的生活技能結合，課程不僅傳授科技與藝術知識，更兼顧實用安全防護。

健康照護也是課程亮點之一。斗六市衛生所陳羽珊護理師向學員介紹台灣醫療資源與就醫管道，從健保使用到社區醫療服務，讓新住民朋友能及時掌握健康資訊，保障自身與家人的生活福祉。課程內容兼顧數位能力、創作表達、生活安全與健康照護，展現縣府全方位支持新住民的用心。

縣長張麗善表示，新住民朋友遠道來臺，不僅為雲林注入多元文化，也在家庭中扮演穩定力量。縣府致力推動生活、教育及就業協助，打造友善、溫暖、包容的環境。透過影像創作與科技應用，新住民可以更自信地表達自我，也能在社區生活中找到歸屬感。

民政處處長蕭德恕強調，新住民學習課程將持續規劃更多貼近需求、與時俱進的培力課程，相關資訊將公布於「雲林縣新住民多語服務資訊網」，鼓勵新住民及眷屬一同參與。斗六戶政事務所主任張毓英則指出，AI與影像傳播已深刻影響現代生活與工作型態，本課程正是希望透過實作導向的方式，讓新住民掌握科技技能、拓展創作與就業可能，並在社區中找到自信與舞台。課程名額有限，報名請洽承辦人邱小姐，電話05-5322542分機62。