雲林新增副縣長人選曝光！張麗善公開點名「水林女兒」

雲林縣長張麗善（左）20日參加活動，突然公開點名文觀處長陳璧君（右）為副縣長。（張朝欣攝）

立法院院會三讀通過《地方制度法》修正案之後，縣市政府將可置副縣市長2人，雲林縣長張麗善20日參加活動時突然脫稿表示文觀處長陳璧君這幾年的努力與表現有目共睹，是願意站在最前面帶著大家往前走的領頭羊，因此預計在下個禮拜正式對外公布她為副縣長。

張麗善表示，這幾年來在陳璧君的努力下，我們看見了雲林進步的具體成果，陳是雲林的女兒、水林的女兒，對基層、對產業的艱辛有著最深刻的體會。雲林的困境要翻轉，絕對不是一個人的事情，而是須要很多人一起努力，她就是領頭羊，會帶著大家一起努力。

張麗善說，依《地方制度法》修正案，雲林縣將多1位副縣長、1位副祕書長，陳璧君處長是非常有條件與資格的，也為雲林付出奮鬥很多，所以大概下禮拜就會公布，明年1月1日起，陳璧君就是雲林縣新的副縣長。

陳璧君提到，她從北部返鄉回來雲林，就是希望跟隨著張麗善的腳步推動縣政，不管是擔任處長或副縣長，都會全力以赴，只是副縣長的位階高一點，可以更方便的跨局處整合，不管在觀光、產業等方面，都可以更有效率的協助縣長推動各種政策與建設。

陳璧君指出，張麗善常常跟她講「我們都是雲林的女兒」，她與張都是從業界來的，都不是公務員，很高興有機會到公部門為民眾服務，她很珍惜這樣的機會，所以上任後一定會好好把握時間，把應做的、想做的事都盡力去完成。

陳璧君表示，縣長一直覺得還有很多事情沒完成，她也覺得8年的時間不夠，未來還有1年的時間，希望利用最後1年，把7年累積下來成果進行跨局處、全面性的整合，把好的、重要的政策延續下去，未來不管是誰執政，好政策都不會因此中斷。

