雲林新庄子大排易溢流成災 獲5億補助將啟動護岸治理

大排溝水滿到路上，雲林二崙新庄子大排因堤防過低、斷面不足，長年只要遇到颱風或豪雨，鄰近農田就會泡在水裡農民損失慘重。經雲縣府通盤檢討，將進行2.7公里的護岸治理工程。

二崙鄉長鍾東榮說：「這新庄子大排，這是多年來造成我們地方困擾、造成地方損失非常嚴重，那這次能有5億多的工程款，在最後的2.7公里要做整治，另外兩邊都要做防汛道路，我相信做起來後，不但不會淹水，還能改善地方生活品質。」

雲縣府表示，2.7公里護岸治理工程，每公尺都會打一個樁鞏固堤防，向中央爭取經費包含工程費、用地費共5億多元，但目前土地徵收遇到瓶頸，希望地主能為大局著想，公部門也會爭取土地徵收從優價格。

廣告 廣告

雲林縣長張麗善說道，「公部門一定會盡全力跟大家做溝通，希望有一個從優的土地徵收價格，但是不可能高於公平機制，所以這部分，我希望大家能配合，盡速完成這工程。」

雲縣府就說，除了加固護岸會再設置60座自動水閘門，確保汛期大水能順利排出，才不會倒灌到農田，而兩旁防汛道路也將一併修復，預估工期730天，希望完工後能徹底改善此區域淹水問題。

更多公視新聞網報導

中油三接工程涉浮報逾百億 檢約談台灣世曦前董座等13人

宜蘭壯圍十三股大排未整治 縣府允爭取經費更新堤防

