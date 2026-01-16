雲林新聞記者公會愛心不落人後 募款及物資送暖斗六小天使發展協會

雲林縣新聞記者公會理事長陳信利（左四）代表捐贈善款，由小天使發展協會理事長林甘（左五）代表受贈，場面溫馨。（記者劉春生攝）

歲末寒冬，雲林縣新聞記者公會一月十四日由理事長陳信利與理監事及會務同仁，前往社團法人斗六市小天使發展協會慰問，除轉贈各愛心企業、團體及人士響應贊助的民生物資，並捐贈善款略盡棉薄之力，共同積極關懷弱勢團體，發揮社會正向能量，善盡媒體及企業社會責任。

小天使發展協會理事長林甘回贈感謝狀表示，社會經濟不景氣，各界慰問物資及捐款嚴重縮水，雲林記者公會及時給予協會溫暖關懷，讓協會幹部及學員們都甚表感激！

理事長陳信利代表記者公會，感謝響應這次愛心公益活動的企業及團體，包括雲林縣不動產建築開發商業同業公會、三好米億東企業公司、雲林古坑咖啡企業公司、家家富企業社、豐喜食品公司、鵝媽媽清潔用品佑梓公司及立委劉建國及張嘉郡服務處等，共同發揮愛心共襄善舉，讓愛心在社會充滿善的循環。

捐贈物資包括三好米、TGC優質咖啡、麥片、牛奶糖及花生酥、豐喜食品塔吉特果凍、沐浴乳及洗髮精、鵝媽媽清毒噴霧劑及立委服務處捐贈的毛巾等大批民生物資。

陳理事長指出，「媒體是社會公器」，兼負抑惡揚善、端正社會風氣、發揮社會光明面及正能量的社會責任。

記者公會及相關社團是為確保會員權益及相互交流而設立。但隨著時代變遷，網路媒體興盛時代，媒體同業在注重搶發新聞速度及追求點閱率的同時，更應重視質的提升及兼具社會人文關懷素養，善用豐沛人脈發揮正向影響力。

他期勉媒體同業，多加挖掘報導正向新聞，並走出特定媒體圈，以第一線視角及具體行動關懷弱勢團體及民眾，與公私部門共同營造社會溫暖且充滿人情味的生活環境。

此次記者公會主動關懷的雲林縣小天使發展協會，主要服務對象為身心障礙兒童與家庭，其宗旨是支持身障家庭、爭取福利，並提供多元化教育與照顧服務等。

核心服務項目包括「心心小作所」：提供身心障礙者日間作業活動，如手工餅乾製作，培養其自立能力；「小天使日照中心」：提供八小時日間照顧服務，協助身障者融入社區並減輕家庭負擔。

該協會收托於日照與小作所的學員約在三十至四十五人，整體服務網絡覆蓋雲林縣內超過一百個家庭，對關照社會弱勢及身障子女家庭，卓有貢獻！

◆社團法人雲林縣小天使發展協會地址：斗六市西平路一百四十五號、聯絡電話：零九一一-三二四六八三、網址：https://www.yunlin-littleangel.com/index.php?lang=tw