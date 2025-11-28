雲林旅客「遭阿布達比武裝人員帶走」今晨獲釋了！扣押原因仍不明

雲林陳姓男子23日在阿布達比轉機時突遭5名武裝人員帶走，被扣5天後於杜拜（Dubai）28日凌晨1點獲釋。（圖／翻攝自PTT）

雲林陳姓男子23日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比轉機時，突遭5名武裝人員帶走，被扣5天後於杜拜（Dubai）28日凌晨1點獲釋，因無護照與行李暫由台灣駐杜拜辦事處處長安置。遭扣原因仍不明，並須於12月3日回警局報到解除旅行禁令，外交部持續協助家屬與後續處理。

雲林一對陳姓夫妻原計畫參加旅行社安排的中東16天旅遊行程，23日自桃園機場出發，預定在阿布達比轉機後前往土耳其伊斯坦堡與團體集合。然而班機一落地，陳姓丈夫在登機門前往機艙的空橋上，卻遭5名荷槍實彈的武裝人員強行帶走，從此音訊全無。

陳妻當時立即向現場機場人員與登機櫃台詢問，但得到的回應皆是「不清楚狀況」，無人能提供協助。她在無計可施之下，只能在沒有丈夫下落的情況下獨自搭上前往伊斯坦堡的班機。其女兒則在PTT上發文求助，引起社會高度關注。

陳男被帶走後失聯3天，其間家屬與外界完全無法得知他人在哪裡、是否遭到指控，亦無任何官方說明。直到26日，才傳來陳男人在杜拜的警察局，並於杜拜時間28日凌晨1點左右獲得警方釋放。

這一訊息是陳男直接傳給妻子的，他表示自己在土耳其時間凌晨12點半、杜拜時間1點左右離開警局，但他沒有護照、沒有行李，連手機也即將沒電，使他連住房都辦不到，只能向我國駐杜拜台北辦事處處長求助。

處長在凌晨接獲通知後，立刻前往會合，並將陳男先安置在職務宿舍度過1晚，提供緊急協助。陳妻也向媒體表達感謝，認為若非事件遭曝光，丈夫不可能在短時間內獲釋。她特別感謝國民黨立委張嘉郡與立法院長韓國瑜協助聯繫，才能讓家屬在情報完全空白的情況下獲得支援。

然而，事件尚未完全落幕。儘管陳男已獲釋，但旅行禁令仍未解除，必須在杜拜國定假日期間結束後的12月3日回到警方報到，辦理解除限制的相關程序。陳男本人也對遭扣原因一無所知，表示警方從頭到尾未告知他被指控的罪名或理由。

外交部指出，我國駐杜拜辦事處自事件發生後即持續與杜拜警方以及家屬保持密切聯繫，並在28日凌晨獲知陳男獲釋後，立即啟動協助程序，包括後續旅行文件核發與必要安置。至於陳男當初遭扣留的真正原因，目前仍待杜拜相關單位進一步釐清。我方將持續提供必要協助，確保國人權益不受侵害。

