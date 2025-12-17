雲林明年元旦升旗首移師北港 邀民迎曙光祈福

雲林明年元旦升旗首移師北港，邀您迎曙光祈福。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣明年元旦升旗將移師北港鎮北辰國小舉行，以「雲林更好 從心開始」為主題，規劃「升旗、踩街、祈願、存願」四部曲。縣長張麗善說，升旗典禮後，參與民眾一起健行至北港朝天祈福，邀請鄉親齊來升旗祈福、迎接新年第一道曙光，祈願新的一年平安健康、幸福滿滿。

張麗善說，明年元旦升旗主視覺以「破曉」的第一道光為靈感，串成「YOU」，背景是我們熟悉的雲林地圖輪廓，象徵新的一年，縣府將繼續攜手每位縣民，讓雲林因「你」而更好。期盼透過升旗與祈福為國家祈願國泰民安、風調雨順，也祝福所有縣民新的一年都能平安順遂。

張麗善說，為鼓勵全雲林鄉親元旦清晨踴躍參加，特準備豐富摸彩品與參加禮，到場民眾皆可獲得實用紗布毛巾一條。活動也號召「元旦寶寶」齊聚北辰國小，將親自準備專屬生日禮物，歡迎民眾上網或向縣府行政處報名，或當天直接到場共襄盛舉。

鎮長蕭美文說，北港鎮首度舉行雲林縣元旦升旗典禮，全鎮已辦喜事心情積極籌備，熱情歡迎所有民眾參與。現場有豐富摸彩品，並發送由千歲阿嬤一針一線縫製的「朝天宮手工平安袋」，讓每位身為主角的雲林縣民，將滿滿祝福帶回家。

行政處代理處長游淯棋說，縣府準備質感舒適「紗布運動巾」作為活動紀念品，當日上午七點三十分開始發放，發完為止。另現場摸彩品包括時尚折疊電輔車、Apple Watch、人氣浩肯包、吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等好禮。元旦壽星在線上預約報名(額滿為止)並於活動當天親自到場，即可獲贈限量一百份獨家生日禮包，歡迎鄉親踴躍參加。