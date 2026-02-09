雲林春節各鄉鎮垃圾清運時間出爐 做錯最高罰6000元

春節將屆雲林縣環保局提醒本週開始各公所清潔隊垃圾清運有調整。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節9天連假從本週六開始，雲林環保局公布春節期間20鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間表，2月16日除夕各公所都調整清運，17鄉鎮年初一(17日)至初四(20日)停止清運，麥寮僅初一無清運，初二至初五中午12點開始清運、口湖及四湖初四上午8點開始清運。

春節連假家人圍爐、親友聚餐，各家戶垃圾量增加，許多民眾關心春節期間各地垃圾清運時間，環保局表示，因應年前大掃除各公所在本週的垃圾清運時間略有調整，根據各公所提供資料，春假連假多數公所初一至初四停收，初五(21日)或初六(22日)恢復清運，西螺、二崙、崙背、麥寮在初一至初四有定點清運，另北港因朝天宮、武德宮春節祈福人潮眾多，初一至初四針對朝天宮周邊公共場所清運垃圾，詳細資料可上環保局官網查詢或洽詢各公所清潔隊。

廣告 廣告

環保局長張喬維指出，農曆春節停止收運垃圾期間，建議民眾將廚餘先行瀝乾冷凍或冷藏保存，以避免產生臭味，請勿將垃圾任意堆置於戶外或路旁，違規者將依《廢棄物清理法》規定，最高可處 6000 元罰鍰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南投春節停收垃圾時間出爐 6鄉鎮市初五恢復清運

一圖秒懂！春節彰化全縣垃圾車4天「休眠」 「天眼」抓偷倒照罰

國旅春節平均訂房率僅約43％ TOP3縣市近6成

健康網》女神級白髮不染崇尚自然 醫讚同：植物染也未必安全

