雲林春節疏運營造順暢 愉快出遊平安回家開心過年 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】針對春節連假雲林地區交通疏運措施，交公局南區新工分局、雲嘉南養工分局和雲林監理站，今（6）日上午聯合說明縣內易壅塞路段的替代道路、風景區路段接駁措施、施工路段交通維持作為、多項客運優惠方案等相關資訊，同時呼籲民眾年節期間多加利用公共運輸工具返鄉或出遊走春，共同營造順暢、安全的交通環境，歡度平安快樂的團圓佳節。

針對春節連假雲林地區交通疏運措施，交公局南區新工分局、雲嘉南養工分局和雲林監理站，今（6）日上午聯合說明營造順暢狀況。（圖／記者簡勇鵬攝）

南區公路新建工程分局長林俊和指出，該分局代辦的「國道3號古坑交流道平面側車道工程」，已在113年6月12日由長達營造工程有限公司得標，總工程經費約新臺幣14.89億元，其工程預定於116年6月24日竣工；現階段工區路段與既有縣道149甲線、158甲線、雲195-1線、雲200線及橫交農路等交會處，均維持正常通行，籲請用路人行經施工路段時放慢車速、注意行車安全。

春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工；且雲林地區省道及快速公路均無施工區域佔用車道，以維持道路通暢而全線正常通行，（圖／記者簡勇鵬攝）

雲嘉南區養工分局副分局長黃秋陽指出，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管道路全面暫停施工，並盡量撤收施工區域，以維持道路通暢；另外，春節期間雲林地區省道及快速公路均無施工區域佔用車道，全線正常通行，台1丁線3K+720新榮橋近期將開工，春節期間暫停施工不影響道路通行，工程預定在118年8月竣工，將採半施工方式改建為大跨徑橋梁，增加通水斷面並避免河道繼續沖刷橋墩基礎的危害；另外公路局也宣布台84線、台86線等7條東西向快速公路自114年4月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里／小時，雲林地區台78線快速公路未列入調整範圍，敬請用路人遵守速限,小心駕駛。

疏運路段改建工程的台1線244K+690大湖口溪橋，春節後發包以維交通正常通行避免雍塞。（圖／記者簡勇鵬攝）

黃秋陽表示，春節連假期間「台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」及「台19線68K至71K北港市區路段」可能出現車多壅塞情形，建議台19線北上過境車輛可於74.8公里處改道行駛媽祖大橋，接續文仁路、公園路及145縣道，以避開進香車潮；同時籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路局網站(https://www.thb.gov.tw)、智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw)及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

嘉義區監理所雲林監理站長陳啓文則指出，115年春節及二二八和平紀念日連續假期即將到來，無論是返鄉團圓、走春拜年，或是安排一趟輕旅行，交通部公路局貼心推出國道客運超有感優惠，鼓勵民眾多加利用公共運輸，減少國道車流壓力，讓返鄉與出遊的每一段路程都更加順暢、安全。

春節連假期間「台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」，可能出現車多壅塞情形，建議做好行前規劃以免影響出遊好心情。（圖／記者簡勇鵬攝）

陳啟文表示，活動期間自2月13日至2月22日，以及2月26日至3月1日止，民眾搭乘88條指定國道客運路線，春節期間可享票價6折，二二八連假也有85折優惠。若再搭配全新升級的「TPASS 2.0＋記名回饋」，每月搭乘2至3次即可回饋15%，搭乘4次以上回饋30%，等同最高可享42折或6折優惠，越搭越划算！連假期間人潮與車流明顯增加，建議民眾出發前留意交通尖峰時段，並善用「iBus公路客運APP」及「幸福公路APP」，即時查詢路況、客運班次、票價及預估到站時間，彈性調整行程安排；讓春節假期輕鬆愉快出遊，平安回家、開心過好年。