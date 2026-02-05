雲林春節返鄉有福！3路線免費高鐵接駁車 涵蓋11偏鄉

為迎接遊子返鄉觀光，雲林縣府今年開出3條免費高鐵接駁、2條新春行腳公車，其中免費高鐵接駁公車路線涵蓋偏遠的11鄉鎮，包括崙背線、褒忠線、四湖線。

雲林縣旅外人口多，每年春節返鄉遊子數萬人，大多以高鐵為交通工具，唯一的困擾是高鐵站位於虎尾鎮，家人接送往返舟車勞頓。

雲林縣府今年為偏遠鄉鎮民眾開出3條免費高鐵接駁公車路線，包括崙背線沿途停靠西螺、二崙、崙背；「褒忠線」沿途停靠土庫、褒忠、元長、北港；「四湖線」沿途停靠東勢、台西、三條崙、四湖。

免費高鐵接駁公車2月14日到2月18日從高鐵站發車，2月21日至22日則提供從各鄉鎮接駁到高鐵的服務，相關資訊請上網查詢雲林縣府交通工務局。

新春期間適逢北港燈會、草嶺櫻花季登場，交工局也首次推出「北港環鎮公車」，14日起假日及連續假日發車，停靠點包括北港好庫1911文化園區、北港第一停車場、北港武德宮、北港登記所、水道頭等。

交工局長汪令堯說，2月14日至3月8日因北港燈會期間，非周末假日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間9點，便利民眾輕鬆暢遊北港及北港燈會。

「新春行腳接駁車」於在2月17日至21日（農曆大年初一至初五）期間發車，有雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午8時至下午4時，整點發車，雙向對開，全線免費搭乘。

唯一須付費的接駁公車是「預約制的賞櫻接駁專車」，草嶺櫻花季自2月17日登場，花期可到3月初，每日早上8時30分至12時發6班車前往草嶺東璧山莊，下午2時至4時30分安排6班車回程至斗六後火車站，票價僅280元，預約電話0922-900023。。

