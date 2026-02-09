雲林春節限定活動 集章送限量福袋

2月14日到2月22日雲林文化場館推出超過120場次的新春限定活動／縣府提供





雲林縣為提供民眾走春好去處，2月14日至2月22日新春假期，文化場館聯合推出超過120場次的新春限定活動，規劃新春集章送福袋活動，串聯12處文化場館，走訪其中6個文化館參加指定活動並集滿6個章戳後，就可現場兌換文創福袋，限量200組，送完為止。

縣府文觀處指出，配合年節氣氛，雲林十多個文化場館串連推出新春限定動靜態活動，期望大家新年連假能過得好玩又充實。喜愛手作的朋友，千萬別錯過最應景的DIY體驗活動，黃金蝙蝠館推出蝙蝠剪紙、鑰匙圈DIY，二手玩具屋有年獸面具DIY，雲林記憶Cool有彩繪燈籠，海口故事屋也有馬年剪紙與摺紙DIY；想要擁有獨一無二的專屬春聯，那麼一定要參加北港工藝坊的春聯版畫體驗，還有雲林布袋戲館的「我的春聯我來寫」活動。

文化館還規劃多檔年節主題特展，包含二崙故事屋的詔安客家食光展與「謝平安．詔安慶典」展，北港工藝坊舉辦的「莊素月老師十字繡特展」，雲林記憶Cool的「駿馬展鴻圖-丙午新春臺灣古地圖特展」，西螺生態博物館則推出「醬韻-西螺醬油．百年風華研究展」，二手玩具屋特別舉辦新春文化 Q&A，好玩又能學知識。

文化館還準備了小朋友最喜愛的新春限定活動，包含土庫第一市場的「新春童玩嘉年華」，詔安客家文化館的「馬年開運嘉年華」，還有他里霧文化園區的「2026快馬勇闖他里霧」闖關活動，保證讓小朋友嗨翻天。此外，新春期間到雲林故事館聽故事，到布袋戲館看表演，也都是很棒的選擇。

今年的文創福袋以「我的文化館」為主軸，邀請大家一起來收集雲林文化館特色文創小物，福袋裡包含有各館形象文創以及文觀處2025年最受歡迎的活動周邊文創紀念品共6款，還有機會獲得精美的文化館模型，詳細活動資訊請至雲林縣政府文化觀光。

