雲林智慧科技栽種無花果 引領走向精準化提升競爭力

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲縣府輔導農民投入農業智慧轉型見成果，縣長張麗善特地在今（9）日上午前往斗六市「和興無花果園」，訪視智慧科技守護農業生產成果，也認許科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力而展現豐碩成果，將持續推動本計畫，促雲林農業科技轉型、智慧升級。

雲林縣長張麗善特地在今（9）日上午前往斗六市「和興無花果園」，訪視智慧科技守護農業生產豐碩成果。（圖／記者簡勇鵬攝）

無花果富含豐富營養，又稱「生命之果」，在日本更被稱為「不老長壽水果」；無花果（Ficus carica L.）為桑科（Moraceae）無花果屬（Ficus）植物，原產於阿拉伯、小亞細亞及地中海沿岸等地，目前台灣也有種植；另依《本草綱目》提及無花果「味甘平，無毒，主開胃、止泄痢、治五痔、咽喉痛；其功效好處有6項效能，即促進消化健康、可能有助改善心臟健康、可能有助於控制血糖水平、養顏美容、強化骨質和消水腫；雖然無花果營養好處多，但依無花果種類或大小，建議每日二至五顆為佳，不宜過量。

透過「智慧農業」與「數位轉型」，透過科技導入，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭力與韌性及永續發展（圖／記者簡勇鵬攝）

繼因應農村人口老化缺工補助農機具，面對極端氣候等考驗，雲林縣府自2023年起鼓勵農民導入智慧農業技術，推動智慧農業創新事業補助計畫，補助智慧天窗、噴灌系統、氣象即時監測、場域影像監控等智慧管理系統，節省人力、省水，且能提高品質、減少因氣候造成的農損；2年累計有50處示範場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹、水稻等多元作物類型，申請設施有智慧微氣象站、精準灌溉、節水設施及大數據分析應用等。

依《本草綱目》提及無花果「味甘平，無毒，主開胃、止泄痢、治五痔、咽喉痛；不過雖然營養好處多，但建議每日二至五顆為佳，不宜過量。（圖／記者簡勇鵬攝）

果農劉茂鑫指出，無花果是高敏感作物，需要充足日照，但又極怕雨，以前要全天候在果園待命，只要烏雲密布快下雨，或是溫室內溫度過高，就要用人力手動開關溫室天窗，費時又費力，若來不及淋到雨損失慘重。

劉茂鑫邊示範並分享說，他裝設環境監測及氣象監測系統、智慧天窗自動控制、精準噴灌等遠端智慧管理系統，現在透過手機即可遠端掌握果園環境，控制天窗與灌溉系統，人不用到果園，在外縣市或國外都可即時監控，輕鬆又方便，果品良率從過去7、8成提高到9成以上。

張麗善認許科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力而展現豐碩成果，將持續推動本計畫，促雲林農業科技轉型、智慧升級。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，極端氣候日益頻繁、農業人力結構改變及經營風險升高，農業已站在轉型關鍵點，透過「智慧農業」與「數位轉型」，透過科技導入，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭力與韌性及永續發展；另外，農業處副處長蔡耿宇指出，今年邁入第3年縣府編列1500萬元，預計3月開始受理申請，將邀請專家學者提供診斷與輔導，協助農民導入最新智慧農業技術。