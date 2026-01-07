雲林最低溫6.7度！西部日夜溫差大 明恐跌破5°C「挑戰首波寒流」

持續乾冷，今（8）天強烈大陸冷氣團、輻射冷卻仍影響全台，雲林古坑最低溫出現6.7度，白天開始中南部會回升到20度左右，日夜溫差大須留意；中央氣象署則針對苗栗以北、宜蘭等6縣市發布連續12度以下低溫警報，氣象專家吳德榮預告，明（9）天清晨最低溫恐降至5度以下，挑戰入冬以來首波寒流。

氣象署表示，今天各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，高溫方面，預測北部及宜蘭也僅約14至15度，整日偏冷，中部及花東12至21度，南部約20至22度，日夜溫差大；離島天氣，澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至16度，馬祖晴時多雲，10至12度。

降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會；而今天東北風偏強，桃園、苗栗至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

1/8全台天氣預報。圖／中央氣象署

吳德榮則進一步指出，今天至明天清晨「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，因此入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨更有創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」的機率。

吳德榮也說，明天開始冷空氣略減弱、氣溫回升，週六下午至下週一清晨再有另一股冷空氣南下，週末白天氣溫再略降，他提醒冷空氣漸弱幅度雖然大，但白天氣溫也明顯回升，持續受強「輻射冷卻」影響，日夜溫差變化很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要留意天氣變化。

18縣市發布低溫特報，苗栗以北6縣市更出現連續12度以下低溫。圖／中央氣象署

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，8日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

