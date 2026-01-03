雲林最美燈海來了！斗六圓環1.8萬顆燈籠絕美點燈 水舞光雕嗨翻2026首週末

「斗六圓環元旦音樂晚會」，斗六市元旦音樂晚會暨啟燈儀式，為縣府與斗六市公所攜手合作。

1.8萬顆燈籠燈廊展演，吸引大批民眾同樂。

雲林縣政府與斗六市公所共同舉辦「斗六圓環元旦音樂晚會」。

斗六市今年太平老街燈籠啟燈晚會共展出約1萬8,000顆燈籠，是全國最早啟燈的城市。

新年快樂！雲林斗六變美了！為了迎接2026年，雲林縣政府與斗六市公所聯手放大絕，於昨（2）日及今（3）日連續兩天舉辦「斗六圓環元旦音樂晚會」。今晚重頭戲登場，隨著倒數聲響起，斗六圓環瞬間被璀璨的水舞光雕與多達1.8萬顆的彩繪燈籠海點亮，現場驚呼聲連連，絕美畫面讓這裡瞬間成為雲林最夯的打卡熱點！

1.8萬顆燈籠海壯觀綿延 全台最早啟燈在斗六

走進斗六市區，抬頭就是滿滿的祝福！斗六市長林聖爵自豪地表示，今年太平老街燈籠啟燈晚會展出的燈籠數量高達1萬8,000顆，規模盛大，更是「全國最早啟燈」的城市。

不只是裝飾，最特別的將燈籠充滿了孩子的創意。市公所每年都會汰換約4,000顆燈籠，交由斗六市各國小的學童親手繪製。每一盞燈籠都承載著孩子們天馬行空的想像與對家鄉的愛，讓這片燈海不僅壯觀，更充滿了濃濃的教育意義與在地人情味。

水舞光雕＋藝人開唱 縣長張麗善：斗六是雲林的門面

晚會現場氣氛嗨到最高點，除了靜態的燈籠海，動態的水舞與光雕秀更是吸睛，搭配藝人的精彩演唱，讓台下民眾聽得如癡如醉。雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、副縣長謝淑亞及多位民代今晚也親自到場與民同樂。

「只要雲林好，鄉親就會更好！」張麗善縣長感性地說，斗六圓環是雲林的門面，市公所團隊的用心規劃，讓2026年的第一個週末就如此精彩。她強調，雲林20個鄉鎮各有特色，縣府會持續透過活動提升能見度，也熱情邀請民眾在賞燈之餘，別忘了到太平老街福德宮祈福，祈求新的一年平安吉祥、心想事成。

音樂與藝術交織 為雲林注入觀光新動能

這場為期兩天的元旦音樂晚會，成功整合了音樂表演、公共藝術與城市景觀，無論是想遛小孩的親子族群、愛聽團的年輕人，還是喜歡熱鬧的長輩，都能在這裡找到樂趣。斗六市公所也承諾，未來將持續舉辦多元活動，讓更多人看見斗六的蛻變，愛上這座充滿活力的城市。

還沒來過的朋友，快把握機會來斗六圓環走走，在燈籠海下拍張美照，為2026年留下最燦爛的開始！