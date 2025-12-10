雲林東南夜市增設「竹籤的家」 網讚爆：全台都該跟進

雲林西螺東南觀光夜市在垃圾分類區設置「竹籤的家」，讓民眾可以將竹籤叉插在稻草棒上面，也不會因隨意丟棄導致戳傷意外發生，此裝置讓不少網友讚爆「全台夜市該跟進」。

東南觀光夜市增設稻草人竹籤的家。（圖／翻攝自臉書）

西螺東南觀光夜市臉書粉專日前發文表示，夜市目前開始在4個點，1，6路前段出口跟兩邊廁所前增設稻草人竹籤的家，之後會再慢慢增設更多竹籤的家。請大家將使用過的竹籤插在稻草上，勿隨意丟在地上，以免逛夜市的朋友，腳去插到流血。

此舉引發網友熱烈討論，紛紛大讚「東南夜市真的很細心也貼心」、「全台夜市該跟進」、「好聰明！」、「以前在墾丁大街被竹籤插到腳過，真的超痛！這個方法真棒」，還有網友建議「我覺得做成人形，上面印『小人』，比較多人去插！」。

