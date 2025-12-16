雲林林內親山好去處 龍過脈步道安全升級迎客

雲林龍過脈森林步道整修完成重新開放，安全性和舒適性大幅提升。（圖：林保署南投分署提供）

雲林縣林內鄉知名的「龍過脈森林步道」歷經半年整修後，已經正式重新對外開放。林保署南投分署表示，「龍過脈森林步道」鐵管坑至坪頂路線經整修後，增設不少基礎設施，能提供民眾更安全、舒適的健行體驗。

龍過脈森林步道橫跨雲林縣林內鄉林中、林南與坪頂三個村落，沿線擁有豐富的自然景觀與人文風貌，深受在地居民與登山客喜愛。近年因強降雨影響，部分木棧道、階梯及邊坡出現損壞，南投分署自今年5月啟動修繕工程，投入約600萬元經費，全面改善鐵管坑路段。

龍過脈步道沿線擁有豐富的自然景觀與人文風貌。（圖：林保署南投分署提供）

整修內容包括鋼棧道角鋼補強、面板更新、仿枕木階梯修復、排水系統改善，以及增設護欄等設施，大幅提升步道的安全性與穩定度，讓步道更加平易近人，適合各年齡層民眾使用。

特別的是工程施作前，也針對工地範圍周邊行生態檢核，避開八色鳥繁殖期與棲地，施工期間也持續進行環境監測，兼顧工程品質與生態保育。（相關步道開放資訊，可上「台灣山林悠遊網」查詢）。（龐清廉報導）