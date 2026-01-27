雲林查獲偽農藥工廠 不法所得382萬元

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）張姓父子和黃姓男子民國111年起分工私製偽農藥，在國外的張姓男子提供原物料，經民眾檢舉，檢警搜索地下工廠，不法所得新台幣382萬元；雲檢日前偵結，依法對3人提起公訴。

台灣雲林地方檢察署今天發布新聞稿表示，去年接獲情資，雲林縣內有不法集團涉非法製造、分裝並販售偽農藥，危害農業生產安全，由檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站蒐證。

專案小組去年8月分別搜索雲林斗南鎮地下工廠和虎尾鎮倉庫，當場查獲張姓父子和黃姓男子，查扣大量疑偽農藥成品及相關製作設備。

經檢方訊問，諭令27歲張姓男子和黃姓男子分別以30萬元、10萬元交保，49歲張姓男子有串供之虞，向法院聲請羈押，法院裁定6萬元交保。

檢方日前偵查終結，認為3人違反農藥管理法，依法提起公訴；在國外的張姓男子部分，檢方表示，已遭通緝、尚未到案，待到案說明後釐清罪責。

檢方調查，張姓父子與黃姓男子熟識，疑缺錢而製作偽農藥牟利，並由曾涉犯農藥法、在國外的張姓男子提供含農藥成分的原體和隔空技術指導，張姓父子調配製造偽農藥，而黃姓男子開車到田邊，販售給不特定農民以牟取不法利益。

檢方依據現場查扣筆記，每800公斤原體可製作出8公噸成品；集團從112年9月起到114年8月11日遭查獲，已販售出4008公斤成品。（編輯：李明宗）1150127