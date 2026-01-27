雲林查獲「小蜜蜂」賣偽農藥

雲林縣有不法集團涉嫌製造偽農藥，再以小貨車到田間打游擊的「小蜜蜂」方式販售，嚴重危害生態與環境，檢調獲報前往斗南鎮、虎尾鎮搜索，當場查獲張姓父子、黃姓男子並扣得5000多公斤偽農藥成品，初估已賣出4公噸多偽農藥，不法獲利380萬多元，雲林地檢署日前偵結依違反《農藥管理法》製造、販賣偽農藥罪起訴3人。

檢方調查，張姓父子有農藥行相關背景，因缺錢花用，竟動歪腦筋製造偽農藥，張父透過因違反《農藥管理法》通緝中的胞兄提供含農藥成分的原體，自己提供場地，協助兒子調配製造偽農藥，再由黃姓友人駕駛小貨車到田間以「小蜜蜂」打游擊方式，在雲林縣二崙鄉、崙背鄉等地販售。

雲檢接獲情資後，指揮調查局雲林縣調查站蒐證，於民國114年8月11日持搜索票分別前往斗南鎮製造工廠及虎尾鎮倉庫搜索，當場查獲張姓父子、黃男等3人，並扣得大量疑似偽農藥成品及相關製作設備。

辦案人員表示，張姓父子從111年間開始製作偽農藥，本案共扣得近800公斤含農藥成分的原體，可製成近9000公斤偽農藥，另有5700多公斤偽農藥成品，由於偽農藥售價相對便宜，吸引不少農民購買。據查扣的張姓父子筆記資料顯示，已賣出4000多公斤偽農藥，不法獲利380萬多元。

檢方複訊後，認為張父有串供之虞聲押，但雲林地院裁定6萬元交保，張兒與黃男分別以30萬元、10萬元交保，日前全案偵結起訴3人。