雲林柳丁香甜報到！花博農民市集本週末獻上最「橙」意的冬季滋味

雲林柳丁

正值柳丁最對時的產季，臺北花博農民市集本週末（12月13日至14日）推出「雲林甘藍、蘿蔔、柳丁、果菜雜糧暨農特產品展售活動」，由雲林縣農會率領在地優質農友北上，共同呈現雲林最新鮮、最當令的農產，包括香甜多汁的台灣柳丁、鮮脆甘藍、多汁白蘿蔔，以及花生、甘藷等雜糧，並帶來多款地方特色加工品，邀請民眾一同品味最純粹的「雲林好味」。

雲林高麗菜

白蘿蔔

雲林花生

雲林縣古坑鄉被譽為「柳橙之鄉」，是全台最大柳丁產地，全台每5顆柳丁就有1顆來自古坑。以「香甜多汁、風味獨特」見稱的古坑柳丁深受消費者喜愛。今年雖然受到氣候與颱風影響造成產量下滑，但果農透過加強人力照顧及古坑得天獨厚的充足日照、肥沃土壤與農民精心管理，柳丁依舊維持高甜度、多汁、香氣濃郁的優良品質，是冬令最受期待的國產水果之一。

活動期間，市集舞台區將推出兩項限量品嚐活動，包括暖心的「蘿蔔魚丸湯品嚐活動」與香甜可口的「柳丁雪Q餅品嚐活動」，讓民眾透過味覺親自體驗雲林蘿蔔與柳丁的鮮美風味，感受農產背後的土地故事與在地魅力。

雲林古坑咖啡

雲林黑芝麻油苦茶油

花博農民市集執行單位台北市農會提醒民眾，受到花博公園場地調整影響，市集將於12月20日至21日及12月27日至28日休市兩週。民眾可把握本週末檔期前往市集採買最新鮮的冬季當令蔬果，替家中餐桌添上一抹季節限定的暖意與豐收滋味。。

花博農民市集氣球拱門

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每周六、日早上10：00至晚上18：00)