雲林校安員培訓強化應變 守護校園打造安全環境

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣首創國中小全面有校安人力，今（20）日針對全縣191所國中小（含分校）校安人力及專輔人員，在雲林教師研習中心舉辦「校園安全人員培訓」，進行安全防護及心理諮詢培訓，打造讓師生安心、家長放心的優質學習環境，讓雲林的孩子在最安全的臂膀下茁壯成長。

校園安全是教育的基石，雲林縣政府織起全台最暖心的校園防護網以強化校安培訓，除了在115年度自籌7,000萬元經費支應全縣191所國中小校安人力，更結合學生輔導諮商中心24名專業輔導人員，從「實體防護」與「心理健康」兩大面向，共同守護師生安全：並在今（20）日辦理「校園安全人員培訓活動」，邀集全縣校園安全人員及學校相關人員齊聚研習。

雲林縣首創國中小全面有校安人力，今（20）日在雲林教師研習中心舉辦「校園安全人員培訓」，進行安全防護及心理諮詢培。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，社會暴力充斥，意外事件頻傳讓人怵目驚心，守護校園是我們的重責，也是當務之急，今年度縣府編列7000萬元經費，支應全縣191所國中小校安人力，校校有校安，並從原1天4小時增加到1天8小時，補足人力需求，再者於今日進行專業培訓，提升應變能力；此外也聘請24位專業輔導老師，分佈在山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生、老師心理諮商與疏導，以減輕壓力負擔，讓校園師生身心靈都健全。

教育處長邱孝文表示，藉由校園安全人力的培訓研習，希望建立校安人員的責任觀念、強化對學校環境安全的警覺性，及建立安全疑慮通報暢通管道，才能適時地維護校園師生安全；培訓課程也針對校園安全管理、危機應變處理及實務案例進行系統化訓練及交流，期盼協助校安人員在面對突發狀況時，能即時、冷靜並有效應對，進一步提升校園整體的防禦能量。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪表示，雲林縣首創國中小全面有校安人力，現在所謂的校園安全維護已從以往單純的門禁管制，提升到校園霸凌防治、拒絕毒品滲透校園及緊急事件應變處理，這些工作都需要培訓，相信縣府安排這培訓活動，能讓校安人員增能，建構校園防護網，讓雲林校園更安全。