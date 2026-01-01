雲林榮家元旦升旗典禮 攜手地方共譜愛國樂章

記者黃清衛／綜合報導

雲林榮譽國民之家今（1）日舉行「115 年元旦升旗典禮暨社區共融音樂會」，為彰顯榮民長輩深厚的愛國情懷，並促進與在地社區的情感連結，活動除全體住民與職員工踴躍參與外，亦擴大邀請鄰近社區居民共襄盛舉。典禮在莊嚴的國旗冉冉升起與嘹亮的國歌齊聲中，百位老中青三代齊聚一堂互道新年祝賀，現場氣氛溫馨熱烈而不失莊重。

適逢中華民國開國紀念日，此次活動不僅是儀式，更具有世代傳承與社會共融的深遠意義。活動特別邀請「珈珈曲線運動館」擔任開場演出，老師們展現熱情活力，帶領現場長輩與來賓舒展筋骨、暖身迎新，為新的一年注入滿滿的健康元氣；隨後由長期投入公益的「國泰追光者義演團」登場，團員們秉持「給人幸福就是幸福」的理念，以悠揚樂音傳遞關懷與祝福。長輩們手持小國旗，眼神中流露出對國家的熱愛，現場洋溢著一家人般的感動氛圍。

廣告 廣告

雲林榮家主任張筱貞表示，透過元旦升旗典禮與義演活動，不僅豐富住民的精神生活，更藉由開放家區邀請鄉親參與，打破圍牆的隔閡，落實資源共享與敦親睦鄰的理念。此次活動讓榮民長輩在飄揚的旗海與動人的樂聲中，深刻感受到社會各界的關懷與尊崇，共度一個溫馨且充滿朝氣的元旦佳節。

雲林榮家舉行「115 年元旦升旗典禮暨社區共融音樂會」，長輩們手持小國旗，眼神中流露出對國家的熱愛。(雲林榮家提供)

雲林榮家舉行「115 年元旦升旗典禮暨社區共融音樂會」，現場洋溢著一家親的感動氛圍。(雲林榮家提供)

雲林榮家邀請「國泰追光者義演團」與「珈珈曲線運動館」，以悠揚樂音及律動傳遞關懷與祝福。(雲林榮家提供)