雲林榮家慶生同樂會 關懷長輩分享節慶歡樂

記者黃清衛／綜合報導

為豐富住民精神生活並歡度1月份慶生同樂會，雲林榮家日前舉辦一場充滿歡笑與溫情的演出活動。邀請「救國團斗南團委會」率領「泳美綜藝舞蹈薩克斯風社團」蒞家義演。活動中不僅安排溫馨的慶生儀式，更穿插了逗趣的「素蘭小姐要出嫁」互動橋段，讓榮家長輩們笑聲不斷，度過了一個難忘的時光。

活動由雲林榮家主任張筱貞主持，首先邀請壽星長輩上台接受祝壽。榮家特別準備了象徵長壽吉祥的壽桃塔，由張筱貞親自致贈壽桃與生日紅包，並由薩克斯風團隊現場演奏生日快樂歌，全場齊唱祝福，場面溫馨感人。雲林榮家特別致贈感謝狀，感謝救國團斗南團委會長期熱心公益，更用實際行動陪伴長輩。

此次演出節目動靜皆宜，除了《快樂台灣年》、《四季紅》等經典懷舊金曲薩克斯風演奏外，最吸睛的莫過於傳統民俗劇目「內山姑娘要出嫁（素蘭陣）」。志工們精心裝扮，扛著傳統花轎、手持媒人扇進場，表情誇張逗趣的媒人婆更即興邀請台下伯伯扮演新郎，體驗掀起「新娘」紅蓋頭的驚喜。看著伯伯害羞又開心的模樣，現場掌聲與笑聲此起彼落，彷彿回到了早年熱鬧的廟會現場。

張筱貞表示，非常感謝救國團斗南團委會帶來如此接地氣的表演。志工們不僅在台上賣力演出，更走入席間與長輩零距離互動，像是親切地蹲下握手問候、分送喜糖等，這份如家人般的關懷與溫暖，是給長輩們最棒的生日禮物。

救國團斗南團委會表演充滿喜氣的傳統迎親橋段，志工們分送喜糖與長輩們分享節慶歡樂。(雲林榮家提供)

救國團斗南團委會攜手泳美綜藝舞蹈薩克斯風社團長期熱心公益，更用實際行動陪伴榮民長 輩。(雲林榮家提供)

雲林榮家主任張筱貞致贈感謝狀予救國團斗南團委會，感謝為榮家帶來掌聲與笑聲不斷的表演。(雲林榮家提供)