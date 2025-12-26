雲林榮家懇親座談 溫馨溝通完善頤養環境

記者黃清衛／綜合報導

雲林榮家日前舉辦「首長與住民有約暨114年下半年家屬懇親座談會」，透過與住民及家屬的面對面交流，拉近彼此距離。也分享近期榮家推動的重要措施，同時傾聽家屬的寶貴意見；家屬提出關心的意見與問題，在場均獲得即時回應，也承諾持續檢討與精進，充分展現榮家重視溝通、用心服務的態度。

活動中特別安排保健組進行骨質疏鬆與中醫治療的健康衛教，以及輔導組防火安全宣導，讓住民與家屬在關懷中收穫滿滿。宣導後的有獎徵答更增添歡樂氣氛，家屬踴躍參與、回應熱烈。保健組長與輔導組長也藉此機會向大家說明榮家的服務重點，讓家屬更加了解照護用心。

雲林榮家家主任張筱貞表示，感謝住民與家屬長期以來的支持與信任，並特別表揚五位自立支援績優住民，肯定他們積極生活、努力自立的精神，藉由此次相聚，榮家將持續傾聽住民與家屬的心聲，不斷精進服務品質，攜手打造安心、有尊嚴、充滿溫度的頤養生活環境。

雲林榮家主任張筱貞主持「與住民有約暨114年下半年家屬懇親座談會」，住民及家屬皆非常踴躍參與，交流氣氛熱絡。(雲林榮家提供)

