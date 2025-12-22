雲林榮家攜手中榮嘉院 照護長輩健康

記者黃清衛／綜合報導

因應人口高齡化趨勢，慢性疾病已然成為影響高齡者生活品質的重要健康議題。為使雲林榮家的長輩們在平日熟悉的懷境中能安心接受檢查，掌握身體機能現況，雲林榮家日前邀請臺中榮總嘉義分院專業醫療團隊進駐，運用精密醫療器材為住民進行骨密度與泌尿系統等完善的篩檢，協助長輩及早掌握自身的健康狀況。

檢查當日，臺中榮總嘉義分院醫療團隊攜帶專業檢查設備到場，由醫師、護理師細心引導每一位長輩完成檢查，同時針對檢查項目進行清楚說明；護理人員亦配合進行健康衛教，向長輩說明預防骨質疏鬆的小秘訣，包括培養良好的生活作息、規律運動、適度日曬及均衡飲食等，都能有效降低疾病風險，維持身體機能與行動穩定度。

廣告 廣告

臺中榮總嘉義分院表示，透過定期健康篩檢，可及早發現身體異常徵候，並進行後續追蹤與處置，不僅能避免小毛病衍生為大問題，也能減少跌倒與失能風險，進一步協助長輩維持生活自主性，提升整體生活品質。

雲林榮家家主任張筱貞表示，健康檢查不只是確認各項標準數值，而是一份安心、能陪伴長者面對老化的力量；感謝臺中榮總嘉義分院多年來持續提供專業醫療支援，讓榮家長輩在熟悉的生活環境中，也能享有與醫療院所同等的健康檢查與照護服務。未來榮家將持續結合醫療資源，落實預防醫學與健康促進，陪伴長輩邁向更幸福的銀髮生活。

臺中榮總嘉義分院進駐雲林榮家，運用精密醫療設備為住民進行各項健康檢查，協助長輩及早掌握自身的機能現況。(雲林榮家提供)