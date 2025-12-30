雲林榮家攜手小港醫院 照護長輩口腔健康

記者黃清衛／綜合報導

為讓長輩吃得安心、活得健康，雲林榮家持續與小港醫院醫療團隊及敏惠醫專師生合作，長期投入長者口腔保健與吞嚥照護。小港醫院團隊日前再度攜手敏惠醫專師生前來追蹤評估，檢視長者近兩年來在口腔健康方面的改善成果，內容涵蓋舌苔指數、口腔清潔技巧、健口操練習及吞嚥功能訓練等項目。

此次由小港醫院副院長馮明珠率領團隊到場，牙科部主任杜哲光親自使用口腔照明工具，仔細檢視每位長者的口腔狀況，並依個別情形提供專業建議。經由完整的評估與檢查，小港醫院護理師趙嘉玲分享，長輩在刷牙技巧與日常清潔習慣上都有顯著進步，不僅舌苔明顯減少，口腔發炎風險也隨之降低，連帶減少吸入性肺炎發生的可能性。

為提升吞嚥訓練成效，小港醫院近期更捐贈98顆「阻抗運動球」給雲林榮家，協助長輩進行安全且簡單的下巴內縮抗阻力運動。透過規律訓練，可強化下巴與舌骨上肌群力量，提升吞嚥效率並降低嗆咳頻率，對老衰族群及亞健康成人而言，都是預防吞嚥功能退化的重要輔助工具。

此外，在護理師趙嘉玲的牽線下，高雄金屬工業研究發展中心也將於明年1月上旬捐贈6台「口腔照光板」予雲林榮家。該設備可清楚照亮牙齒表面，讓長者直觀發現刷牙時容易忽略的區域，並透過前後對照影像，提升自我清潔的動機。許多長者在親眼看到未清潔乾淨的部位後，能主動調整刷牙角度、力道與順序，使口腔清潔效果明顯提升，真正從「以為刷乾淨」邁向「確實刷乾淨」。

雲林榮家主任張筱貞表示：「長者的健康，就是我們最想守護的幸福。口腔照護看似細微，卻與吞嚥安全、生活品質與尊嚴息息相關。」她感謝小港醫院與敏惠醫專兩年來持續不間斷的專業支持，也肯定榮家照護團隊的用心投入，讓這項計畫從構想逐步落實，成為長者與團隊共同成長的歷程。

展望未來，雲林榮家將持續與各專業團隊攜手合作，讓口腔照護與吞嚥訓練更加普及、多元且有溫度，陪伴每位長者在這裡吃得開心、笑得自在，以尊嚴與安心迎接每一天。

雲林榮家攜手高雄小港醫院及敏惠醫專，長期投入長者口腔保健與吞嚥照護，讓口腔照護再升級。(雲林榮家提供)