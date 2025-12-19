雲林榮家攜手雲彩少年學園 走進福壽山體驗生命教育

記者黃清衛／綜合報導

雲林榮家近期與雲彩少年學園攜手前往福壽山農場，展開為期3天的「見習與淨山公益體驗之旅」。少年們在在清新的高山空氣中，由農場與榮家工作團隊的陪伴下，親身投入環境清潔、步道維護、露營區淨山與農場各項工作見習；從整理住宿空間、體驗房務，到行走鴛鴦湖步道、撿拾沿途垃圾，每一個動作皆體現對環境的尊重，也是對自己的挑戰。

福壽山農場特別安排多元場域的見習體驗，包括福壽山莊、果樹區、國民賓館、露營區及餐廳等。在領班與工作人員的耐心引導下，孩子們一步步學習，感受工作的辛勞與價值；一同站在達觀亭眺望群山，透過自然導覽認識高山生態與人文故事，也讓孩子們在壯麗景色中，學會放慢腳步、靜靜感受。

活動期間，雲林榮家家主任張筱貞親自向少年們分享福壽山農場早年由榮民們開拓、整建與耕作的艱辛歷程；從海拔高度、氣候條件到地形環境的種種限制，感受當年榮民前輩一步一腳印打造出臺灣美麗的高山農場故事。讓孩子們明白，眼前的美景都是來自無數人的付出與堅持，也在心中種下珍惜與感恩的種子。

雲彩少年學園指出，對部分孩子而言，這是第一次離開熟悉的生活圈。在山中一起用餐、整理房間、到互相關心身體狀況，都讓孩子們感受到被陪伴的安心，也在心中喚起「原來自己能做到的，比想像得更多」；活動尾聲，少年們道出一句句真誠的感謝，送給農場工作人員與陪伴他們的每一位大人。

張筱貞表示，這趟旅程不是單純的戶外活動，而是一堂溫暖的「生命教育課程」。孩子們在自然中學習尊重，在服務中體會付出的喜悅，在團體生活中練習自律與關懷，並累積自信與責任感；旅程中與工作人員的互動，也讓孩子們看見「美好事物的背後，總有人默默付出」。也期盼未來持續與雲彩少年學園攜手透過更多貼近生活的體驗，陪伴少年們在成長的路上看見世界的美好，也看見屬於自己的可能。

雲彩少年學員孩子們仔細聆聽雲林榮家家主任張筱貞，分享早年榮民長輩們一步一腳印，打造出臺灣美麗的高山農場故事。（雲林榮家提供）