雲林榮家攜手雲林後備部彰顯榮光傳承

記者黃清衛／綜合報導

為表彰榮民長輩早年保家衛國的犧牲奉獻，雲林榮家於日前舉行「雲林縣後備指揮部『對日抗戰80週年紀念徽章』頒贈典禮」，由雲林縣後備指揮部指揮官陳上校親臨榮家，逐一為曾經參與對日抗戰的榮民長輩頒贈紀念徽章，場面莊嚴隆重。

適逢對日抗戰80週年，這場「榮光傳承」儀式具有特殊的歷史意義。受贈的榮民長輩們雖年事已高，但在接受徽章的那一刻，眼中仍流露出軍人的堅毅與榮耀；榮民前輩戎馬半生，為國家安定奠定基石，頒贈這枚徽章不僅是榮譽的象徵，更代表國家對老兵們最高的敬意。

廣告 廣告

雲林榮家家主任張筱貞表示，透過此次的表揚活動，除了讓長輩重溫軍旅榮光，也藉此讓後輩能銘記歷史；頒贈儀式讓現場的榮民長輩們，深切感受到國家與社會的重視，雲林榮家也將持續秉持妥善照護榮民的核心職責，讓長輩們安享有愛有尊嚴的晚年生活。

雲林榮家家主任張筱貞與雲林縣後備指揮部指揮官陳上校及獲獎長輩合影，場面莊嚴溫馨。(雲林榮家提供)

雲林縣後備指揮部指揮官陳上校逐一為抗戰前輩頒贈徽章，榮光傳承也傳遞國家最高敬意。(雲林榮家提供)