雲林榮家歲末圍爐 傳達溫暖與關懷

記者黃清衛／綜合報導

雲林榮譽國民之家日前攜手雲林在地獅子會，舉辦「歲末關懷常青音樂會」暨春節圍爐懇親活動，透過音樂饗宴與團圓餐敘，邀請榮民長輩及家屬齊聚一堂，在歲末寒冬中感受社會溫暖與關懷。

此次「常青音樂會」由獅王樂團精心演出，帶來多首耳熟能詳的經典樂曲，並穿插長笛演奏與民俗舞蹈表演，悠揚旋律與輕盈舞姿交織，讓長輩沉浸在視聽饗宴中。活動間並安排互動小遊戲與摸彩，長輩們踴躍參與、笑聲不斷，現場氣氛溫馨熱絡。

雲林在地獅子會長期投入榮民關懷服務，此次不僅贊助圍爐餐敘，獅友們更親自到場陪伴長輩共餐，並表示能在歲末為保家衛國的前輩盡一份心力深感榮幸，期盼這份關懷能如駿馬奔騰般，持續傳遞到社會各個角落。

雲林榮家主任張筱貞表示，榮家未來將持續推動「生活藝術化、照護家庭化」理念，積極結合優質社團資源，營造溫馨有感的照護環境，讓榮民長輩在馬年展現「龍馬精神」，享有尊嚴且充實的晚年生活。

雲林榮家與雲林在地獅子會舉辦「歲末關懷常青音樂會」暨春節圍爐懇親活動，來賓與家屬上台樂舞，氣氛溫馨熱絡。(雲林榮家提供)

雲林榮家住民馬爺爺與親屬歡聚享用圍爐餐。(雲林榮家提供)