雲林榮家銀寶學苑啟航 園藝輔療開啟學習新篇章

雲林榮譽國民之家「銀寶學苑」於昨（5）日迎來115年度首堂課程，象徵新年度學習活動正式啟航。為豐富長輩生活內涵、促進身心健康，特別邀請園藝輔療專家石軒豪老師，帶領長輩進行「花草淨化噴霧」手作課程，現場氣氛溫馨熱絡。

課程中，石軒豪以深入淺出的方式，向長輩介紹各式花草植物、金縷梅液及蒸餾水的特性，並說明花草淨化噴霧在情緒舒緩與放鬆身心上的助益。長輩們課前即充滿期待，實作過程中更是全神貫注，依循老師指導一步一步完成作品，展現「活到老、學到老」的學習精神。

隨著乾燥花草在瓶中層層堆疊、逐漸成形，長輩們臉上洋溢著滿足笑容，彼此交流製作心得，現場充滿歡笑與互動。課程結束後，大家開心拿著親手完成的花草淨化噴霧合影留念，並表示將成品帶回與同儕分享，直呼既實用又療癒。

雲林榮家表示，銀寶學苑未來將持續規劃多元且富有療癒性的課程，陪伴長輩們在學習中找到樂趣與成就感，為新年度的終身學習活動譜出溫暖而美好的序曲。

園藝輔療專家石軒豪老師專業詳細的解說，讓長輩們依循指導一步一步地完成作品。(雲林榮家提供)

雲林榮家長輩們全神貫注，展現「活到老、學到老」的學習精神。(雲林榮家提供)