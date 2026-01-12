雲林榮家響應捐血 以實際行動傳遞愛心

記者黃清衛／綜合報導

為響應公益捐血活動、實踐關懷社會的理念，雲林榮家日前號召參加捐血活動，並貼心安排交通車，帶領同仁及替代役役男一同前往斗六捐血中心，以實際行動將愛心傳遞給社會上有需要的人。

活動前，雲林榮家主任張筱貞親自向同仁及役男表達關懷與勉勵，鼓勵大家在身體狀況許可下踴躍參與。張筱貞表示，捐血看似簡單，卻能為病患帶來無窮的希望，是一項充滿意義的公益行動，也能讓關懷他人、服務社會的精神在日常生活中自然萌芽。

廣告 廣告

在張筱貞的支持與鼓勵下，此次活動獲得同仁與替代役役男熱情響應，大家以實際行動展現彼此扶持、關懷社會的溫暖情誼，也凝聚了雲林榮家團隊向心力。

張筱貞強調，未來雲林榮家將持續推動各項公益與關懷活動，鼓勵同仁與役男主動投入社會服務，讓善的力量在工作與生活中持續流動，攜手為社會注入更多溫暖與希望。

雲林榮家替代役男開心地捲起袖子響應捐血活動，以熱血助人為年輕的歲月畫出一道虹彩。（雲林榮家提供）