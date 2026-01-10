雲林樂活運動館計劃開跑 卓榮泰會同李洋南下視察

行政院卓院長及運動部李部長視察雲林元長建置一點二億樂活運動館。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

行政院長卓榮泰、運動部長李洋十日在立委劉建國邀約抵雲林縣元長鄉視察一點二億建置樂活運動館規劃。卓院長首先提到中央釋出四一六五億元統籌分配稅款給地方政府，包括雲林縣等縣市即可實施營養午餐免費，孩童和六十五歲長者都要照顧，也誠懇拜託國會儘早完成年度的總預算審。

​ 劉建國說，過去元長鄉舊公所使用了五十多年，耐震能力不足，為給鄉親與公務同仁一個安全洽公環境，積極向中央爭取，盼體恤地方財政困難，成功向內政部（前瞻計畫）爭取到約一億六二○萬餘元補助，讓新行政中心順利誕生。如今新公所啟用滿一週年，兌現安全承諾，更開啟元長建設的新篇章。

​ 卓榮泰院長與奧運金牌出身的李洋部長實地視察並支持。未來的「樂活運動館」總經費預計達一點二億元，將具備三大核心特色，其中最關鍵「運動處方」，針對長輩的身體狀況設計專屬運動計畫，讓長輩動得安全、有效，精準預防衰弱。醫養結合串連虎尾「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，導入專業醫療資源，落實「在地健康安老」目標。全齡共享空間則內部規劃羽球、籃球、桌球室與韻律教室，打造讓長輩、青壯年及兒少三代都能共同使用的活動場域。

此外，鄉親最關心的老農津貼調整與農民儲金，行政院已有共識支持提高財源。卓院長說，中央釋出四一六五億統籌分配稅款，且會持續增加，對各年齡層都要照顧及農、林、漁、牧等也一樣，前提是懇請國會盡早完成總預算案審查通過。