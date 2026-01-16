雲林樂觀 嘉縣拓新市場 台東漁民憂增輸美成本

嘉義縣蝴蝶蘭業者開拓海外新市場，分散風險。圖為民眾前往假日花市挑選蝴蝶蘭。（本報資料照片）

台東鬼頭刀漁民說，對未來出口成本恐將上升，忐忑不已。（本報資料照片）

台美對等關稅談判結束，對等關稅調降至15％且不疊加，嘉義縣政府將輔導農漁業外銷業者配合，雲林縣長張麗善16日表示，這是最好、最優勢的情況，對農產品加工出口有利，傳統產業也稍減出口壓力，希望政府能更透明讓民眾了解是否有付出其它代價。但以美國為主要出口國的台東鬼頭刀漁民來說，則是對未來出口成本恐將上升而忐忑不已。

去年美國宣布疊加關稅，嚴重衝擊我國農漁產業，嘉義縣蝴蝶蘭業者即積極開拓中東、菲律賓、南美洲、日本及越南等海外新市場，布局全球市場，分散風險；嘉義縣府則持續拓展吳郭魚實體通路、電商平台等多元通路，並建請漁業署辦理收購凍儲措施及推動團膳供應計畫，以加速在池吳郭魚去化，穩定產銷秩序。

雲林縣較大宗出口項目為台灣鯛以及蝴蝶蘭，這類產品在美國市場的比重相對較小。張麗善表示，雲林是農業大縣，食品加工產業比重高，談判結果對農產品升級與出口都有正面幫助；製鞋業、金屬製造業、汽車零組件等傳統產業出口壓力也可望稍獲緩解。

雲林縣農業處長魏勝德指出，台灣輸美關稅調降為15％且不疊加原有的最惠國關稅，與日韓享相同待遇，對台灣整體出口包括農產品而言，有助提升競爭力。

魏勝德舉例，美國豬肉進口管理上相關農產品檢疫、標示或檢驗規範，有待政府完整公布談判內容。

台東縣成功鎮是全台鬼頭刀主要產地之一，每年約有6至7成外銷歐美市場，其中美國為最重要出口國。成功鎮新港區漁會總幹事陳俊銘指出，過去鬼頭刀輸美享有零關稅待遇，近期關稅調整為15％，地方漁民對未來銷售情勢感到忐忑，擔心出口成本上升，進而影響魚價與國際競爭力。

陳俊銘強調，關稅正式上路後，實際衝擊程度仍有待觀察，關鍵在於美國進口商是否調整採購策略，若成本轉嫁至市場，恐影響訂單量與價格結構。